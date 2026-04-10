El caso Pedro Díaz sigue persiguiendo al Sporting: sanción al Burdeos, pero el dinero sigue sin llegar

El "caso Pedro Díaz" continúa dejando secuelas en Mareo. La última llega desde Francia y vuelve a afectar directamente al Sporting de Gijón: el Girondins de Burdeos ha sido inscrito por la FIFA en la lista de clubes con prohibición de fichar durante los tres próximos mercados por la deuda que mantiene con la entidad rojiblanca en la operación del centrocampista sierense. El club asturiano reclama 1,5 millones de euros por aquel traspaso de 2023. La resolución favorable al Sporting no es nueva, pero sí lo es el nuevo castigo que ahora recae sobre el Burdeos. El laudo del TAS recoge que la decisión de la FIFA obligaba al club francés a pagar al Sporting 1,5 millones de euros netos como cantidad pendiente, además de una penalización contractual de 75.000 euros y un 10 % de interés anual desde el 4 de agosto de 2024 hasta el pago efectivo. También fijaba un plazo de 45 días para abonar esa cantidad.

En ese mismo documento queda reflejado además que el Burdeos no discute la existencia de la deuda derivada del fichaje de Pedro Díaz, sino que basa su defensa en la situación concursal de la entidad francesa y en la supuesta imposibilidad legal de atender ese pago en el marco de su proceso de reestructuración. El TAS terminó declarando inadmisible su recurso. Pese a ello, el Sporting sigue sin cobrar. Ahí está el verdadero fondo del asunto para el club gijonés: los organismos competentes le han ido dando la razón, pero el dinero continúa sin aparecer. De hecho, en Francia el entorno jurídico del Burdeos mantiene públicamente que la interpretación de la FIFA choca con la legislación nacional sobre insolvencias, una tesis con la que el club pretende combatir la sanción e intentar levantar el castigo antes de la próxima ventana de fichajes. La nueva sanción de la FIFA aprieta un poco más al histórico club francés, hoy hundido en el National 2 tras su desplome institucional y económico, pero no garantiza por sí sola que el Sporting vaya a cobrar de inmediato. Y esa es la lectura que más interesa en Mareo: el caso Pedro Díaz sigue dando vueltas, sigue abierto y sigue sin resolverse en lo verdaderamente importante, que es el ingreso del dinero adeudado al club asturiano.

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Una operación ruinosa

La operación de Pedro Díaz, ahora en el Rayo Vallecano, sigue siendo ahora mismo ruinosa para el Sporting de Gijón, que traspasó a uno de los mejores jugadores que ha dado Mareo en la última década y ha perdido mucho dinero. El club rojiblanco tiene que pagar 2 millones de euros al Espanyol por el negocio y, a la vez, sigue sin cobrar 1. 5 millones de euros del Girondins. El club catalán tenía un derecho de tanteo sobre el futbolista y LaLiga acabó condenando al Sporting a abonar dos millones de euros por no ejecutar correctamente ese procedimiento al cerrar la venta con el Burdeos. Ambas entidades tienen un acuerdo para fraccionar los pagos.