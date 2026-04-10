Manuela Ena Fernández y Sara Ouzande, invitadas a "La Tribuna de El Molinón"

El Molinón vivió ayer una jornada de intensa actividad, convertido en un auténtico hervidero de actos durante buena parte del día. En ese contexto se celebró, a primera hora de la tarde, una nueva edición de "La Tribuna de El Molinón", el programa de radio de la Fundación Real Sporting Marea Rojiblanca, que volvió a reunir en el campo rojiblanco a protagonistas del deporte asturiano, en una cita ya consolidada dentro de la agenda social de la entidad. En esta ocasión, el espacio contó con la participación de Manuela Ena Fernández, directora general de Deportes del Principado de Asturias, y de Sara Ouzande, campeona del mundo de piragüismo, en un encuentro desarrollado en el propio estadio gijonés y enmarcado en una jornada especialmente intensa en las instalaciones rojiblancas.

"La Tribuna de El Molinón" se elabora con la participación de jugadores del Sporting Genuine y está moderado por Berni Collada, quien el pasado lunes ejerció también de maestro de ceremonias en el homenaje a Carlos Carmona y Rafel Sastre con motivo del 120 aniversario de la entidad. Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del Sporting, fue además el encargado de recibir a las protagonistas del día, a las puertas del estadio, instantes antes de comenzar el acto. La grabación de La Tribuna de El Molinón contó con la presencia de Manfredo Álvarez, presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Asturias.