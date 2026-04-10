El Plantío, última llamada para el Sporting por el play-off: alineaciones probables y análisis del partido

Mientras hay vida, hay esperanza. Y el Sporting de Gijón se aferra a las matemáticas para seguir con vida en la pelea por el play-off. El equipo gijonés visita esta tarde el siempre desapacible estadio de El Plantío (16.15 horas, Movistar +) distanciado en ocho puntos de la sexta plaza y sin ningún tipo de margen si quiere hacer una escalada imposible. La cita ante el Burgos aparece como la última llamada para acercarse al tren hacia la promoción. La sexta plaza está a 8 puntos a falta de 24.

Aunque la distancia no invita al optimismo, en Mareo se aferran a las matemáticas y dan una importancia capital al partido de Burgos. Dentro del club se ha insistido durante toda la semana en la necesidad de dar un golpe encima de la mesa ante un rival directo por la sexta plaza. El objetivo pasa por recortar distancias con el play-off, ganar posiciones y llegar con opciones reales al tramo final del campeonato. Nadie en el club quiere dar aún la temporada por cerrada y en el Sporting se entiende que buena parte de esas aspiraciones pasan por lo que ocurra hoy en Burgos.

La envergadura de la cita añade tensión al encuentro. El Burgos de Ramis, diseñado por el exazul Michu en los despachos, es uno de los equipos revelación de Segunda División. Séptimo, está empatado a 57 puntos con el Castellón, el Málaga y la Unión Deportiva Las Palmas, sexto, quinto y cuarto, respectivamente. No ha perdido en los últimos cinco partidos de competición, con tres victorias y dos empates. El asalto a El Plantío es, por todo, sumamente complicado y exigirá al conjunto gijonés su mejor versión, sobre todo en las áreas: el Burgos solo ha caído derrotado en tres encuentros en su estadio y es una máquina defensiva, el segundo equipo de la Liga que menos goles encaja, con 29. La fortaleza en su propio área no resta ni un ápice de peligro a un Burgos que concentra mucho talento con un ataque de mucho peso: Curro, Appin, David González o Fer Niño.

El vestuario rojiblanco se ha conjurado para la cita. En Mareo se han alineado para hacerse fuertes a nivel interno y trasladar de puertas para fuera mensajes optimistas y esperanzados en una proeza que parace muy compleja: ganar todo, o casi todo de lo que queda. Aunque la faena se prevé difícil, Borja Jiménez ha trasladado al vestuario un mensaje de confianza antes de un choque que se vive como una final. El técnico ha reforzado durante la semana las sensaciones que viene dejando el equipo, convencido de que el Sporting ha competido bien en las últimas citas y llega en un buen momento al tramo decisivo del campeonato. El conjunto rojiblanco hizo méritos para ganar en El Sardinero y también pulverizó sus registros ofensivos en El Molinón ante la Real Sociedad B, con más de 20 disparos.

Aunque la fatiga ha hecho mella en la tropa, con tres partidos en apenas una semana, Borja Jiménez no se plantea grandes cambios para una cita sumamente delicada. La idea del técnico pasa por mantener la base del equipo que ganó a la Real Sociedad B. Guille Rosas ha trabajado toda la semana entre algodones, pero va a forzar para poder estar disponible en un encuentro marcado por la urgencia. La duda pasa por el lateral izquierdo y el central. Curbelo y Oliván se pelean por un puesto en la zaga. Si el central canario regresa al once, empujaría a Diego Sánchez al lateral y dejaría a Oliván en el banquillo. En cualquier caso, la previsión pasa por mantener la pareja de centrales que forman Pablo Vázquez y Diego.

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Sí habrá novedades en la convocatoria. Manu Rodríguez y Andrés Cuenca regresan a la lista después de superar sus respectivas lesiones, dos noticias positivas para un equipo que encara la recta final con la necesidad de sumar efectivos y ampliar recursos. También continúa con el primer equipo Miguel Conde, el delantero, que sigue formando parte de la dinámica rojiblanca en este tramo decisivo del curso.