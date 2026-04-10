La previa del Burgos-Sporting de Gijón por Josu Uribe: un hueso duro de roer

La jornada 35 lleva al Real Sporting de Gijón a visitar al Burgos CF en el mítico Plantío, con la obligación de ambos equipos de hacerse con los tres puntos para seguir en la pelea por uno de esos seis puestos que dan el premio del play off de ascenso. Situado con 57 puntos, los mismos que el cuarto clasificado y a solo cuatro del ascenso directo, está realizando una magnífica temporada. De la mano del asturiano Michu en la dirección deportiva, se está haciendo un extraordinario trabajo, creciendo año tras año tanto deportiva como institucionalmente, junto a la remodelación de su estadio y con una enorme comunión con su gente que ha elevado muchísimo tanto el nivel competitivo del equipo como la masa social del mismo. Un club que ha pasado años muy duros fuera del fútbol profesional y que año tras año crece con criterios de trabajo serios y futbolísticos.

Un equipo con mucho criterio en la toma de decisiones tanto deportivas como financieras y demostrando que el dinero es importante a la hora de confeccionar una plantilla, pero no lo es todo. Tan importante es un gran seguimiento de jugadores acorde con la economía del club, conocer ligas menores y categorías por debajo de la Liga Hypermotion, donde se puede firmar bien y muy económico, pero eso requiere buenos profesionales y una idea clara de club. Firmar futbolistas según las necesidades del equipo y acordes a la idea y modelo de juego del técnico parece fácil, pero a veces es lo difícil del fútbol, amigos. Solo una incorporación en el mercado invernal, como es el mediocentro chileno Galdames, más la salida del central Córdoba al fútbol chino, que se reemplazó con el exoviedista Luengo, dan a entender que cuando haces bien las cosas en junio es mucho más fácil tener buenos resultados. Dan a entender que en el fútbol, haciendo bien las cosas, pueden no salir como tú quieres, pero si tu trabajo en la planificación deportiva no es correcto es difícil triunfar.

De la mano de Ramis, el equipo burgalés se ha hecho un equipo muy difícil de jugar contra él, que regala muy poco al rival y que trabaja mucho el partido tanto con balón como sin balón. Un equipo cuya prioridad en su plan de partido es que el rival no esté nunca cómodo ni pueda desplegar sus virtudes para después aprovechar los errores del mismo. Un equipo que no está cómodo en un ritmo alto de partido, no le gustan las idas y vueltas permanentes, está cómodo en un ritmo de partido bajo donde pueda controlar a su oponente y luego crecer en el juego ofensivo, donde pueda controlar lo que quiere que suceda en el juego. Uno de los mejores equipos defendiendo un bloque bajo/medio de la categoría, con las ideas muy claras y mucha solidaridad en esta faceta defensiva, lo que le hace estar cómodo sin balón y aprovechar los espacios que deja el rival. Es cierto que han mejorado mucho en esta temporada la faceta ofensiva, lo que les ha llevado no solo a moverse en unos mecanismos muy claros de robar pelota y transitar, sino a que cada vez estén más cómodos con balón.

Es un equipo muy peligroso cuando el rival tiene el control del partido porque te defienden muy bien y saben hacerte daño en la recuperación. Cuidado porque el Burgos está muy cómodo sin balón y cuando tú crees que estás manejando el partido te llega la sorpresa. Un modelo de juego basado en un 1/4/4/2 muy adaptable a cuando hay que cerrar partidos, introducir un centrocampista más retirando un punta o cerrar bandas con la figura del doble lateral.

Un equipo donde la importancia del doble pivote y los centrales hace que tenga siempre equilibrio el equipo y sea difícil cogerlos mal posicionados. Como buen centrocampista defensivo que fue Ramis, sabe la importancia de esa zona en el juego del equipo. En la portería, excelente temporada la de Cantero, dando un enorme equilibrio al equipo y sacando situaciones importantes en los momentos que lo requiere el partido. Dos laterales de mucho equilibrio en el juego tanto de ataque como de defensa y de buen nivel para la categoría, como son Lizancos y Miguel. En el centro de la defensa, jugadores muy sólidos y fuertes en los duelos como son Luengo Sierra y Sergio. Quizás su único lunar es que sufren mucho más defendiendo con muchos metros a su espalda, pero son muy fuertes en el uno contra uno defensivo y ganadores de muchos duelos.

El equilibrio del equipo en el centro del campo lo dan dos excelentes jugadores de la categoría como son Atienza y Morante, junto con la incorporación del chileno Galdames para poner un poco más de talento a esa zona del campo. En el juego exterior, el desequilibrio y la velocidad para Appin y Córdoba, junto a un jugador como David González, que siendo un jugador más interior que exterior se ha adaptado por su talento a esas posiciones y con sus diagonales ofensivas no solo es muy peligroso, sino que su buena relación con el gol lo ha hecho, con nueve tantos, el máximo realizador del equipo.

En la zona de ataque, Ramis exige mucho a sus delanteros tanto en la presión sin balón como en la movilidad y búsqueda de espacios cuando toca atacar. En este equipo quizás los delanteros son de los jugadores que más trabajan y eso ayuda mucho al resto de sus compañeros y permite tanto atacar como defender mucho más cómodo. La dupla Fer Niño y Curro Sánchez se ha ganado la confianza del técnico por su rendimiento en el verde, tanto en números como en sensaciones, dejando a Mollejo y Mario González para cuando llega la fatiga seguir apretando para que el rival nunca esté cómodo.

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A los rojiblancos no les vale otra cosa que no sean los tres puntos para seguir con posibilidades. Es un partido de todo o nada ante un rival que también se juega muchísimo. El Sporting lleva dos buenos partidos en relación al juego y al control del partido, pero mucho cuidado porque repito que los castellanos son especialistas en dejar la iniciativa al rival y están cómodos defendiendo para atacar los espacios y los errores que el contrario de turno cometa. Objetivo competitivo: la victoria; objetivo en el juego: mejorar la eficacia ofensiva y limitar al máximo los errores defensivos cerca de tu área. No vale con sentirse superior al contrario, los rojiblancos tienen que competir y ganar el partido en las dos áreas para traerse los tres puntos a Gijón. El sábado tienes un rival al que podrás superar en el juego e incluso dominar, un equipo que no es el mejor de la categoría en ataques posicionales ni el más llamativo en su propuesta de juego. Pero tienes un rival que en un terreno de juego es un enemigo muy difícil de batir por el enorme equilibrio en su juego, por la solidaridad en el trabajo de todos los jugadores, porque creen en lo que hacen y porque con su trabajo los resultados les han llevado a soñar de verdad… no será el mejor equipo de la categoría, amigos, pero es un equipo muy difícil de batir… un hueso duro de roer, amigos.