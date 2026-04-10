Ramis no descarta al Sporting en la pelea por el play-off: "Si hacen un tramo final muy bueno tienen posibilidades de meterse arriba”,

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del encuentro ante el Sporting de Gijón que se disputa este sábado en El Plantío, un duelo al que concedió una gran importancia por el momento de la temporada y por el potencial del conjunto rojiblanco. El técnico blanquinegro espera un partido de máxima dificultad ante un rival al que definió como uno de los equipos con más recursos de la categoría.

Ramis elogió de forma expresa al Sporting, al que ve como “un equipo muy bueno como bloque y con buenas individualidades”, además de destacar que cuenta con “jugadores de mucho nivel, fuerza y calidad”. En su análisis, incidió en que el cuadro gijonés es un rival con capacidad para llevar la iniciativa en muchos momentos del partido y con argumentos suficientes para generar peligro.

El entrenador del Burgos profundizó además en esa idea al señalar que el Sporting es “un equipo que mira hacia adelante, es combinativo, dominador, con la intención de hacerte daño”, remarcando también que dispone de futbolistas preparados para traducir ese dominio en ocasiones. “Tiene jugadores para ello”, advirtió Ramis, que dejó claro que espera un choque exigente en El Plantío.

Para el técnico, el encuentro ante el Sporting será “complicadísimo”, en buena medida por el contexto competitivo en el que llega el conjunto asturiano. Ramis considera que el equipo gijonés afronta esta cita con la necesidad de seguir sumando para mantenerse en la pelea por la zona alta, una circunstancia que, a su juicio, eleva todavía más el nivel de dificultad del compromiso.

En ese sentido, también dejó una reflexión significativa sobre el techo competitivo del rival. Ramis entiende que el Sporting todavía está a tiempo de meterse de lleno en la pelea si firma un buen tramo final de temporada. “Si hacen un tramo final muy bueno tienen posibilidades de meterse arriba”, señaló el entrenador del Burgos, que no dudó en atribuir al club rojiblanco argumentos suficientes para aspirar a ello.

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“Por entrenador, por plantilla y por club van a intentar mirar arriba, sin ninguna duda”, añadió Ramis, en una de las valoraciones más contundentes de su comparecencia sobre el Sporting. El técnico blanquinegro dejó así claro el respeto con el que afronta la visita del conjunto gijonés, al que sitúa entre los rivales con capacidad para competir por objetivos ambiciosos en este cierre de campeonato.