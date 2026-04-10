El Sporting se conjura por el play-off: "Es posible"

El vestuario del Sporting hace conjura: "¿Por qué no podemos ganar siete de ocho?". La plantilla rojiblanca sigue creyendo en el play-off y, al menos hasta que las matemáticas no digan lo contrario, no va a tirar la toalla. Ayer, en una jornada en la que el equipo se entrenó en El Molinón y realizó también la foto oficial de la temporada, una de las voces más importantes del grupo, Guille Rosas, dejó muy claro que en el vestuario se mantiene intacta la fe en poder reengancharse a la pelea por la promoción en las ocho jornadas finales

La paradoja es evidente. Cuantas menos jornadas quedan y más lejos, o más distanciado, está el play-off, más aún la dirección del club y la propia plantilla ponen el foco en esa pelea. Una vez liberada la presión de conseguir de forma virtual la permanencia, nadie en el Sporting se pone límites y tanto el vestuario como el cuerpo técnico tratarán de hacer todo lo posible por alcanzar una promoción que sigue complicada, pero que en Mareo nadie da todavía por imposible.

Guille Rosas, uno de los líderes del vestuario, resumió ese sentir colectivo ayer en sala de prensa: "Mientras las matemáticas digan que se puede conseguir vamos a pelearlo. El míster insiste en ello y nosotros creemos. Tenemos a la gente para hacerlo, somos el Sporting y tenemos que aspirar a lo máximo. Creemos que es posible y vamos a pelearlo aunque sepamos que es difícil tener que ganar tantos partidos", recalcó el defensa, convencido de que el gran debe a mejorar es la eficacia en las áreas.

"La tónica del año es que estamos siendo superiores a los rivales. No recuerdo un partido en el que no tuviéramos las opciones de empatar o ganar un partido o que fuésemos tan inferior al rival, pero si no marcamos nuestras ocasiones eso nos lastra", explicó el lateral. . "El Burgos es una final, necesitamos ganar sí o sí porque cualquier otro resultado nos desengancharía de arriba. Los resultados no se están dando, pero estamos siendo superiores a los rivales. Tenemos que materializar nuestras ocasiones, el míster incide en ello y si logramos eso creo que vamos a mejorar bastante", señaló Guille Rosas.

Noticias relacionadas

El lateral recogió viene de ser galardonado con el premio Mahou al "jugador cinco estrellas" del mes de febrero por su contribución al equipo. "Estoy manteniendo una regularidad muy buena, encontrándome muy bien en el campo. Me estoy cuidando al máximo en lo físico y estoy muy contento porque eso se ve reflejado en el campo", destacó.