Borja Jiménez, sobre las opciones de play-off tras la derrota en Burgos: "Se complica todo muchisimo"

Borja Jiménez compareció en la sala de prensa de El Plantío tras la derrota del Sporting ante el Burgos con un discurso de resignación y autocrítica, lamentando de nuevo la falta de acierto en un partido “muy igualado” y asumiendo que la pelea por el play- off queda ya muy cuesta arriba.

Un partido igualado y falta de acierto. «Ha sido un partido muy igualado en líneas generales, bastante feo para el espectador. Tuvimos alguna clara, al igual que ellos, pero en el tramo final estamos en ese momento de no acierto y nos penalizan mucho los rivales. Disgustado sobre todo por la gente que vino. Un punto no nos servía para mucho, pero el sabor agridulce es haber perdido sin tener la sensación de que ellos fueran superiores, perdiendo otra vez en una situación que era evitable. Un poco un cúmulo de lo que viene siendo la temporada».

El play- off, ya muy lejos. «Hoy se complica todo muchísimo más porque se puede ir a diez u once puntos. Pero da igual. Por encima de eso tenemos que pensar en ganar al Cádiz por lo que significa este club, compitiendo con dignidad y con la necesidad de que aquello que hacemos bien se refleje, que no nos está pasando. Hablar hoy de playoff no tiene ningún sentido habiendo perdido y ante el sexto clasificado».

Una derrota evitable por falta de experiencia «La derrota de hoy fue por inexperiencia en un gol muy evitable, pero que ya nos pasó más veces. Hay que saber jugar partidos como este y como hizo el Burgos, por eso están arriba. Tenemos que saber cerrar mejor los partidos y no estamos haciéndolo. Hay que seguir, defenderemos esta camiseta el próximo domingo, que es más importante eso que un playoff».

Errores propios y el peso de las lesiones «Somos todos conscientes de dónde pudimos acertar y fallar en lo táctico, lo técnico y lo estructural. Se empezará a trabajar pronto en estas cosas. También tuvimos mala suerte con las lesiones, como Ferrari o Cuenca, que venían a ayudar. Hemos ido perdiendo a esos jugadores doce, trece o catorce, pero no es una excusa. Hoy no teníamos que haber perdido este partido y no hicimos méritos para ello».

La ausencia del VAR y el arbitraje. «Era la jornada retro y volvimos a veinte años atrás sin VAR ni nada… Igualmente no creo que nos beneficiara o nos perjudicara. También tenemos que ayudarles, ellos se equivocan como los futbolistas. Arbitrar es muy difícil. Todos tenemos días mejores y peores».

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Sin relajación en el vestuario «Si ahora mismo estamos novenos tenemos que tratar de ser octavos y entonces ser séptimos. Hay alicientes por delante y hasta donde nos dé, intentando hacer los veintiún puntos en juego, aunque sabemos que no hemos tenido grandes rachas de encadenar victorias. Por más que hoy el objetivo quede muy, muy lejos, no voy a permitir que nadie en ese vestuario se relaje».