Triste adiós a la temporada: el Sporting cae en el tiempo añadido (1-0) en El Plantío y entierra sus opciones de play-off

La manera de caer del Sporting de Gijón no solo resume el partido en El Plantío. También explica su campaña, ya finiquitada. Un equipo voluntarioso, pero cogido con pinzas y que siempre se queda a medias. Al que le cuesta un mundo conseguri victorias. Las áreas volvieron a castigar al equipo gijonés en El Plantío, que acabó derrotado de la peor manera: Fer Niño hizo el 1-0 en el tiempo añadido y vacunó al equipo gijonés, que despide otro curso vulgar bajo el paraguas de Orlegi Sports. No hizo de nuevo un mal partido el conjunto de Borja Jiménez. Pero no le dio. Tiene sin duda un problema estructural, porque requiere de ejercicios perfectos para sumar. Siempre quedarán las matemáticas para estirar el chicle. Pero lo cierto es que la caída en Burgos sonó a apagón. El play-off no es una quimera, es casi una odisea. Ahora quedan siete tediosas jornadas para establecer posición y que abren ya un periodo de reflexión.

Burgos 1 0 Real Sporting 1-0, min 90: Fer Niño Alineación Burgos Cantero (1); Lizancos (1), Luengo (2), Grego (2), Miguel (1); David G (1).; Morante (1), Atienza (2), I. Córdoba (1); Curro (1) y Fer Niño (3) CAMBIOS Appin (1) por Córdoba, min 60. Mollejo (1) por David G, min 73. Sergio González por Luengo, min 73. Mario González (1) por Curro, min 86. Alineación Real Sporting Yáñez (2); Rosas (2), P. Vázquez (1), Diego (1), Oliván (1); Corredera (1), J. Smith (1), Gelabert (1); Dubasin (0), Gaspar (2) y Otero (0) CAMBIOS Manu R (1) por Dubasin, min 73. P. García por Gaspar, min 82. M. Conde (1) por por J. Smith, min 82. Carlos Muñiz (C. Aragonés). Amonestó al locales Grego, Luengo, Fer Niño y a los visitantes J. Smith, Manu Rodríguez, Oliván El Plantío: 11.390 espctadores

La novedad no estaba en los cambios –Borja Jiménez calcó el equipo que venció a la Real Sociedad B–, sino en esa camiseta retro roja que recordaba al Sporting que llevó el nombre de Gijón por Europa en los ochenta. Tipo exigente e inconformista, la faena ante los zagales realistas en El Molinón agradó sobremanera al abulense hasta el punto de obviar la acumulación de fatiga. Rosas demostró con un par de carreras que se necesita algo más que unas molestias para sacarle de la competición. El lateral no solamente se mostró apto para jugar, sino que se echó a la espalda el peso ofensivo del equipo en un arranque de partido ameno. El inicio confirmó la crecida de este Sporting, que no se quedó corto de intenciones.

El posicionamiento de los burgaleses –en bloque abajo– negaba los espacios e impedía las carreras de Dubasin y Otero, dos jugadores que crecen al galope pero sufren en estático. Los gijoneses se adueñaron del balón y se veían obligados a cambiar su manera de herir para buscar los puntos. La falta de huecos obligaba a los asturianos a un ejercicio de paciencia para tratar de encontrar una rendija en la poblada y organizada zaga burgalesa y también a acumular a numerosos hombres en campo contrario para encontrar situaciones de remate. El esfuerzo de los asturianos por buscar el gol era loable, aunque la mayoría de las tentativas acababan estrellándose en una pierna local. Cantero vivía tranquilo. Atienza, un jugador de enorme valor para la categoría, se incluía como un tercer zaguero entre Córdoba y Grego Sierra. Los de Ramis cerraban todos los espacios, pero tenían severos problemas para salir de su campo cuando se encontraban con la pelota. Con los once hombres metidos en su campo, no les daba a Fer Niño, Curro o Córdoba la energía para hacer correr hacia atrás a los gijoneses. Debían cubrir tantísimo campo los atacantes burgaleses que, al final, llegaban al entorno de Yáñez exhaustos. Equipo que no tiembla ni duda sin la pelota, el transcurso de los minutos no hizo más que anestesiar el empuje inicial del Sporting.

Los resultados de las últimas temporadas son el mejor refuerzo para el proyecto de Michu y dan enorme tranquilidad a la gente de El Plantío, estadio que se vuelca con su equipo y no juzga planteamientos. El 0-0 al descanso era un resumen perfecto de lo sucedido, a pesar de la voluntad y vocación de los gijoneses.

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Tras el descanso, el Burgos decidió poner fin al acuerdo de paz. Los locales ya no solo protegían su portería, también miraban campo rival. Fueron unos minutos de agobio para el Sporting, que aguantó la presión. Yáñez tuvo que romper a sudar para sacar un disparo acrobático de Fer Niño. El despliegue de su equipo encendió a El Plantío. Pero los ánimos del estadio se caldearon de verdad al estar en desacuerdo con el criterio de Carlos Muñiz, que permitió a los dos conjuntos jugar. Después de contener daños, el equipo gijonés se levantó y se vio a nada de salir del laberinto. En dos intentonas, Gaspar olfateó el gol en el campo donde se hizo un paisano. En la primera –clarísima– la madera escupió un disparo mordido tras un balón que le cayó muerto después de ser golpeado por Pablo Vázquez. La segunda –menos clara– llegó tras una jugada marca de la casa; un recorte para ganar un espacio que anticipó un zurdazo que se esfumó por el segundo poste. No hincó el diente el Sporting a su enemigo y el juego viró. No se sabe si fue producto del despertar del conjunto burgalés o de un repentino apagón, pero la zaga rojiblanca entró en trance. De repente, todo eran dudas en los zagueros rojiblancos. Malos despejes. También resbalones. En otro error, Curro se vio tan solo ante el gol que la mandó milagrosamente fuera. El corpachón de Yáñez tapó los espacios. El desenlace invitó a los dos conjuntos a asumir riesgos. De repente los dos se sintieron más que disconformes con el resultado. El Burgos se desmelenó y asumió riesgos. El Sporting intentó quemar sus últimos cartuchos. Otero lanzó un disparo, pero demasiado forzado. Y cuando todo parecía conducir al empate, llegó el desastre. Fer Niño recortó a Diego Sánchez, se generó un hueco y remató, como pudo. Pero ese disparo mordido se escurrió bajo los brazos de Yáñez. Ahí, en el añadido, murió el partido para el Sporting. Y también la campaña. Ya no caben las proezas. Ni las gestas.