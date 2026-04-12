El análisis de Josu Uribe sobre la campaña del Sporting: "se necesita trabajar de verdad un mercado de futbolistas competitivos"

El Real Sporting no puede conformarse con el objetivo de los cincuenta puntos en Segunda División, y debe mirar siempre hacia arriba. Ramis lleva hablando de conseguir algo grande desde hace muchos meses y, con un equipo que ocupa la posición decimoquinta en límite salarial -el Burgos-, ha transmitido una ambición a sus jugadores que ahora mismo les hace creer que pueden con todo. Ayer, el técnico castellano habló incluso de pelear por el ascenso directo. Ha conseguido meterles en vena una ambición competitiva que los hace mucho más fuertes de lo que son.

El Real Sporting necesita trabajar de verdad un mercado de futbolistas competitivos y de gran nivel, pero conocedores de la categoría; jugadores de rendimiento reconocido en LaLiga Hypermotion que formen un bloque con los fundamentos de juego de esta competición. Necesita un conocimiento del mercado tanto deSegunda División como de la Primera RFEF, además de un exhaustivo seguimiento de ligas menores, donde hay excelentes futbolistas y a costes muy asequibles. Necesita un fondo de armario que esta temporada nunca tuvo y que le permita llegar a los últimos tramos de partido con el mismo nivel competitivo que sus rivales. Necesita corregir errores de la actual planificación deportiva y tomar ejemplo de clubes como el Burgos, donde, con un enorme criterio profesional de su dirección deportiva, se toman decisiones con lógica y una enorme profesionalidad que, a la larga, traen el éxito al club.

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Decidan ustedes, amigos, si la pérdida de los tres puntos en El Plantío o estar a once puntos del club burgalés a estas alturas de la competición es casualidad o si realmente hay más causalidad en ello… Cosas del fútbol, amigos.