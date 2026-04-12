La Peñona Mattuso-Sevares celebra su XVIII aniversario con homenaje a Cote e Iñaki Tejada

La Peñona Mattuso-Sevares celebró su XVIII aniversario, acompañada por las peñas La Cueva, de Infiesto; El Sueve, de Colunga; y Pleamar, de Ribadesella, en un acto multitudinario que reunió a unas 130 personas. Entre los asistentes se encontraba la teniente de alcalde del concejo piloñés, Patricia Ferrero, quien elogió el compromiso de la entidad de Sevares con el municipio a través de sus actividades sociales, culturales y solidarias.

Homenajes y reconocimientos en una jornada multitudinaria

El evento sirvió para rendir homenaje al recientemente retirado del fútbol profesional, José Ángel “Cote”, así como para reconocer la dilatada trayectoria del técnico Iñaki Tejada. Ambos, además de disfrutar de una proyección con algunos de los mejores momentos vividos en el club sportinguista, recibieron, respectivamente, el Trofeo de Plata La Peñona y una recreación de una cabaña asturiana.

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El acto también incluyó un reconocimiento a uno de los socios de la peña sportinguista y la entrega de la quinta edición del Premio a los Valores Humanos, que en esta ocasión recayó en Toño Calvo, vinculado al fútbol desde hace más de seis décadas como formador en distintos equipos del oriente asturiano y sin haber recibido amonestación alguna a lo largo de toda su trayectoria.