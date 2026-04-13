La firma de J.L. Escarabajano: "Diez años de mediocridad en el Sporting"

Aunque todavía falten siete jornadas, la sensación ya es de temporada perdida, de otro año decepcionante en el que la ilusión de volver a la élite se esfuma muy rápido. Te pones a repasar y la última gran alegría para el sportinguismo fue aquel 15 de mayo de 2016, cuando el Sporting consiguió la permanencia en Primera ganando al Villarreal de Marcelino. Desde entonces han pasado 10 años llenos de decepciones constantes. Ni el cambio de propiedad, que supuso un aliciente para la afición, ha cambiado absolutamente nada. El Sporting lleva diez años sumido en una mediocridad constante y totalmente opuesta a lo que demuestra su afición año tras año. Y este año ha sido otro claro ejemplo. Una temporada que comenzaba con un entrenador en el que no se confiaba al cien por cien. A la mínima que la cuerda se tensara se iba a romper, y así fue. Pero el tiempo ha demostrado que no era cuestión de banquillo, sino de despachos. El Sporting ha vuelto a confeccionar una plantilla corta y con carencias muy claras, como la del delantero. Con la muletilla del esfuerzo que se hizo con Gelabert y Dubasin se tapa todo lo que no se hizo. Para esfuerzo, el de la afición, pagando cada año unos abonos claramente superiores a lo que recibe, y no se dice tanto. El aficionado del Sporting lleva años sin tener la sensación de que el dinero que se deja en el club se aprovecha de verdad y, aun así, ahí está, batiendo récords cada año y demostrando que los que más tiran para sacar al Sporting de esa mediocridad son sus aficionados.

Solo espero que el club siga por ese camino de hacer esfuerzos y no se haya cansado después del pasado verano. Que el primer esfuerzo que hagan de cara a la próxima temporada sea no caer en la tentación de malvender a los mejores jugadores que tiene este equipo. Porque para subir hay que invertir. El Sporting debe mantener a su columna vertebral y evitar que los Yáñez, Guille Rosas, Gelabert, Otero o Dubasin salgan del club. Porque estoy convencido de que ofertas por alguno llegarán, pero también estoy convencido de que este club sería incapaz de encontrar en el mercado a jugadores que superen, o al menos igualen, el rendimiento de estos futbolistas.

Pero el siguiente esfuerzo debe ser completar una plantilla competitiva. Porque, repito, para subir hay que invertir. Y el club debe acompañar a esa columna vertebral de jugadores que den el nivel como para competir en una categoría tan complicada como la Segunda División. Creo de verdad que el equipo tiene una buena base, pero es necesario completarla de forma acertada para dar ese salto de calidad. Hay posiciones completamente olvidadas desde hace años en el Sporting y eso no se puede permitir. Entre ellas, la posición más importante: la del nueve. El equipo lleva años sin un nueve referente y de garantías, algo fundamental para conseguir el ascenso. Está jugando de nueve un jugador que vino para la banda derecha, y bastante está haciendo. Esta petición de un nueve nada tiene que ver con el rendimiento de Otero. El colombiano es pieza básica y fundamental del equipo, pero creo que debería volver a su posición anterior para dejar paso a un nueve puro.

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Siempre se ha dicho que lo que más dinero cuesta en el fútbol es el gol, de ahí que al equipo le haya faltado ese delantero en los últimos años. Esperemos que continúe el Sporting de los esfuerzos y que, por primera vez, hagan una plantilla acorde al club, a la afición, a la ciudad y a la historia. Porque, repito, para subir, y para salir de la mediocridad, hay que invertir.