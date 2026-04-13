Los otros objetivos del Sporting de Gijón: miles de euros de los derechos televisivos y el análisis a algunos jugadores

Al Sporting le quedan siete jornadas para echar el cierre a una temporada fallida. La derrota en El Plantío deja al equipo gijonés ya sin opciones de cumplir sus objetivos deportivos, con el play-off ya como un horizonte sin recorrido real. Borja Jiménez lo admitió sin rodeos tras el 1-0 ante el Burgos: "Hablar de play-off no tiene ningún sentido después de una derrota" Pero el técnico rojiblanco fue más allá y dejó una idea que marcará el final de curso: "Estamos aquí para el domingo que viene defender esta camiseta, que es mucho más importante que un play-off”".

A partir de ahí, el Sporting encara un final de Liga sin la meta colectiva con la que había convivido durante buena parte de las últimas semanas, pero no sin objetivos. El principal pasa ahora por defender la novena posición o incluso intentar escalar algún puesto más en la clasificación. No es un asunto menor. No solo por el peso de la institución, que también. El puesto definitivo será fundamental de cara al reparto de los derechos televisivos y, por lo tanto, también a la planificación deportiva del futuro más inmediato. En definitiva, en este cierre de temporada también hay dinero en juego. En concreto, cada posición que se escale en la tabla supone miles de euros más que tendrán después incidencia en la planificación deportiva en verano.

Con esa idea de fondo, el Sporting afrontará un calendario final compuesto por tres partidos en El Molinón y cuatro a domicilio. En Gijón todavía tiene que recibir al Cádiz, al Ceuta y al Almería. Lejos de casa le esperan las visitas al Córdoba, al Málaga, al Zaragoza y al Granada. Siete jornadas, por tanto, para cerrar con la mayor dignidad posible una campaña que no ha respondido a las expectativas generadas y que ha ido perdiendo pulso competitivo con el paso de las semanas.

Ese es el marco general, pero no el único. Porque este tramo final también servirá para evaluar situaciones individuales y para abrir foco sobre varios futbolistas con vistas al próximo proyecto. Sin perder de vista la necesidad colectiva de competir por la clasificación, el Sporting también aprovechará estas últimas semanas para tomar notas de cara al verano.

Uno de los nombres propios es el de Andrés Cuenca. El central ha dejado atrás su lesión y ya ha regresado a una convocatoria, en un momento en el que el club quiere verle competir y darle continuidad. En Mareo existe la intención de hacer una apuesta importante por él de cara a la próxima temporada, por lo que este tramo final también puede servir para verle de nuevo sobre el césped, medir su respuesta competitiva y seguir perfilando su papel dentro del proyecto.

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No es el único expediente abierto. También quedan por observar situaciones como la de Eric Curbelo, central cuyo futuro está en estudio, o la de Brian Oliván, lateral izquierdo incorporado durante la temporada y cuyo encaje también puede seguir analizándose en estas últimas jornadas. Son nombres que, por diferentes motivos, pueden ganar protagonismo en este final de campeonato.