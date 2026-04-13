Sergio Álvarez vuelve a la mesa del Sporting de Gijón

Con las opciones de play-off prácticamente enterradas, el Sporting de Gijón ya ha activado la planificación del futuro proyecto y, dentro de ese escenario, hay un nombre que vuelve a situarse en primera línea: Sergio Álvarez. El centrocampista avilesino, de 34 años, capitán del Eibar y con contrato hasta final de temporada, está de nuevo en el radar de la dirección deportiva rojiblanca como una oportunidad de mercado que gusta de cara al próximo curso. El Eibar quiere renovar al mediocentro, pero este ha frenado los contactos ante el interés del Sporting. El tema está en que el club armero llega lanzado al final de campaña y tiene opciones serias de meterse en puestos de play-off. Sergio, por el momento, está centrado al 100% en finalizar de la mejor forma la temporada con el Eibar, donde es una leyenda.

Su perfil encaja en lo que maneja el club para el futuro. En Mareo entienden que puede aportar experiencia, carácter competitivo y conocimiento del entorno, además de reforzar una plantilla en la que desde hace tiempo se vienen detectando carencias estructurales. No es, además, una opción nueva para el Sporting. Ya el pasado verano se intentó su incorporación, aunque entonces el Eibar pidió una contraprestación económica que hizo imposible la operación.

El Eibar pelea esta temporada por meterse en el play-off y, por lo tanto, la operación no puede avanzarse por el momento. Pero el Sporting mantiene mucho interés en el jugador y sigue atento a una situación que podría volver a activarse más adelante. Además, la opción de Sergio Álvarez no es un nombre exclusivo de la etapa de Asier Garitano, sino que también agrada a Borja Jiménez, que da su visto bueno a la operación.

Ese interés por Sergio Álvarez se enmarca en un contexto en el que la comisión deportiva ya trabaja de lleno en la planificación deportiva del próximo proyecto. Aunque ese trabajo viene de semanas y meses atrás, en el club se considera que los próximos días y las próximas semanas serán claves para intensificar contactos y avanzar de manera más decidida en una hoja de ruta que ya se quiere abordar de forma inminente.

En esa planificación, la comisión deportiva mantiene contactos permanentes con Borja Jiménez. La coordinación entre ambas partes es constante en este tramo del curso, con el objetivo de perfilar el futuro del equipo una vez que las opciones de alcanzar el play-off se han reducido al mínimo. Ese trabajo conjunto ha servido ya para poner sobre la mesa varios de los problemas de base que arrastra la plantilla.

De hecho, en el club se han detectado ya varias carencias estructurales en la configuración del plantel. La reflexión interna viene de atrás y alcanza también a varios errores cometidos en la planificación deportiva, asumidos dentro del análisis que se hace ahora en Mareo de cara al próximo ejercicio.

Uno de los asuntos que el Sporting quiere agilizar es el de los futbolistas cedidos. La intención del club es intensificar los contactos para seguir contando con Andrés Ferrari y Andrés Cuenca, dos jugadores a los que se quiere amarrar para la próxima temporada. También se valora la situación de Justin Smith, otro de los nombres que se encuentran bajo estudio dentro de esa planificación abierta.

Al mismo tiempo, la entidad rojiblanca también estudia posibles movimientos entre los jugadores que tienen contrato en vigor. En ese apartado se valoran algunas salidas y hay varios nombres sobre la mesa, entre ellos los de Jesús Bernal, Amadou y Perrin, dentro de un escenario todavía abierto.

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También quedan por resolver varios expedientes entre los futbolistas que terminan contrato. La continuidad de Curbelo se presenta a día de hoy complicada. También están pendientes las situaciones de Christian Joel y Kevin Vázquez, mientras que el caso de Brian Oliván aparece algo más abierto, aunque tampoco resulta sencillo.