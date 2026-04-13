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El Sporting estará presente en la tercera edición del encuentro de Peñas Sportinguistas de Occidente

El club rojiblanco acudirá al acto que organizan la peña de Allande y la de San Martín de Luiña

EN IMÁGENES: El Sporting se enfrenta al Burgos en El Plantío

EN IMÁGENES: El Sporting se enfrenta al Burgos en El Plantío / Juan Plaza / LNE

O.N.

El Sporting de Gijón retomará mañana martes su ronda de contactos con el movimiento peñista con su presencia en la tercera edición del Encuentro de Peñas Sportinguistas del Occidente, una cita que servirá para volver a estrechar la relación del club con sus colectivos y su masa social en una de las zonas con mayor arraigo rojiblanco fuera de Gijón.

La cita está organizada por la Peña Sportinguista Allande y la Peña Sportinguista San Martín de Luiña, dos colectivos muy activos dentro del tejido peñista rojiblanco. El encuentro se celebrará en San Martín de Luiña, en el Centro Social, a partir de las 14.30 horas.

El acto reunirá a peñistas y representantes del club en una jornada de convivencia que se enmarca en esa línea de acercamiento que el Sporting mantiene con sus aficionados a través de este tipo de encuentros. La presencia del club permitirá compartir un espacio directo con el sportinguismo del Occidente, una zona con una vinculación histórica con la entidad gijonesa.

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La cita se presenta además como una nueva oportunidad para reforzar los lazos entre el Sporting y sus peñas, en un momento en el que el club sigue dando continuidad a este tipo de actos junto a sus colectivos. San Martín de Luiña será así el escenario de una nueva jornada de encuentro entre el sportinguismo y la entidad rojiblanca.

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