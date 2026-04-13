El Sporting de Gijón busca la continuidad de Cuenca y Ferrari

Consumado el adiós al play-off tras la derrota, la planificación deportiva del Sporting para la temporada 2026-2027 ya se ha activado. En ese sentido, la comisión deportiva rojiblanca ha situado como prioridades absolutas la continuidad de Andrés Cuenca y Andrés Ferrari, dos de los fichajes del pasado mercado de invierno que, pese a su escaso recorrido por culpa de las lesiones, se consideran activos importantes para el futuro proyecto deportivo.

Hay consenso: tanto la dirección deportiva como el entrenador, Borja Jiménez, entienden que Cuenca y Ferrari encajan en la idea de plantilla que se quiere construir para el siguiente ejercicio y serían mucho más relevantes en un proyecto que comienza de cero. En los próximos días, los rectores del club rojiblanco tienen previsto arrancar los contactos con los entornos de los dos jugadores, que ya conocen las intenciones del Sporting. Son, en cualquier caso, dos operaciones independientes y también con sus aristas.

En el caso de Cuenca, la intención del Sporting pasa por explorar una nueva cesión. Fuentes consultadas por LA NUEVA ESPAÑA apuntan a que el traspaso entre el FC Barcelona y el Como está cerrado y que se ejecutará este verano, por lo que el club rojiblanco deberá negociar la continuidad del futbolista con la entidad italiana. En ese escenario, la opinión del propio Andrés Cuenca se considera una baza importante. El central ha dejado muy buenas sensaciones en el club, pese a que una lesión frenó su progresión ya en su debut y truncó su evolución tras su llegada a Gijón.

Aun así, en el Sporting entienden que su recuperación puede permitirle tener peso específico en las alineaciones en los próximos partidos, una circunstancia que también puede reforzar su valor dentro de la planificación de la próxima temporada.

El escenario de Andrés Ferrari presenta más aristas. El delantero uruguayo llegó cedido en enero procedente del Sint-Truidense belga, con una opción de compra asociada a la operación que rondaría los dos millones de euros en caso de ascenso a Primera División. En el Sporting existía la predisposición a estudiar fórmulas para renegociar esa cifra o incluso abrir la puerta a una nueva cesión, una posibilidad compleja por el coste global de la operación y por el peso de la ficha del atacante para la categoría.

Ferrari también dejó huella en muy poco tiempo. El ariete había ofrecido un buen rendimiento y había despertado ilusión antes de que una grave lesión, una fractura en el peroné de la pierna izquierda, cortara de raíz su progresión. En su caso, además, hay un elemento que el Sporting considera favorable: el futbolista se ha sentido muy arropado en Gijón desde su llegada y especialmente durante este periodo de recuperación, un respaldo que el club entiende que puede jugar a su favor cuando llegue el momento de abrir conversaciones con su entorno y con su actual propietario.

La continuidad de Cuenca y Ferrari encabeza una lista de asuntos que la comisión deportiva considera prioritarios y sobre los que pretende avanzar en breve con el inicio de los contactos correspondientes. La comisión deportiva rojiblanca también tiene sobre la mesa otras carpetas relevantes. Una de ellas afecta al mercado de salidas. La idea inicial del club pasa por no traspasar ni a César Gelabert ni a Jonathan Dubasin, dos futbolistas a los que se considera piezas importantes en el proyecto de la próxima temporada. Además, en estos momentos el Sporting no tiene necesidad de vender y, por ahora, tampoco ha recibido ofertas ni por estos dos jugadores ni por otros integrantes de la plantilla.

Análisis profundo. Junto a ello, el Sporting deberá resolver la situación de varios jugadores que acaban contrato. En esa relación figuran Kevin Vázquez, Cristian Joel, Eric Curbelo y Brian Oliván. En estos momentos, las situaciones de Curbelo y Oliván continúan en estudio, mientras que las continuidades de Cristian Joel y Kevin Vázquez se presentan ahora mismo más complicadas, aunque el club abordará conversaciones con los entornos de todos ellos en los próximos días. La comisión deportiva se ha dado un margen para hacer un análisis profundo de cada caso, también de otros jugadores cedidos, como Justin Smith. Del mismo modo, deberá revisar otras situaciones de jugadores que no han tenido apenas incidencia en la temporada: Amadou, Queipo o Perrin. El del zaguero francés es un caso delicado. Entra en su último año de contrato (2027) y no cuenta para Borja Jiménez.

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