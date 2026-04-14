Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

La opinión de Antón Meana sobre la temporada del Sporting: Bailando con lobos

"Un milagro. Con la plantilla que tiene este Sporting es un milagro haber llegado ya a los 49 puntos", afirma el periodista de la Cadena SER

EN IMÁGENES: El Sporting se enfrenta al Burgos en El Plantío

EN IMÁGENES: El Sporting se enfrenta al Burgos en El Plantío / Juan Plaza / LNE

Antón Meana

Antón Meana

Un milagro. Con la plantilla que tiene este Sporting es un milagro haber llegado ya a los 49 puntos. Sin banquillo, sin cantera y con unas estrellas de andar por casa, lo normal sería estar bailando con lobos, como el Cádiz o el Valladolid. Dubasín y Otero son delanteros aptos para luchar por un play off, pero nada mas. Como escuché un día a Relaño, encajan en el perfil de “jugador bueno de equipo malo”. El resto, salvo Yañez, Corredera y Gelabert, no pasa el corte.

Tiene Borja ese aire de estudiante aplicado, esa pose de chico formal que domina la escena y ejecuta un plan bien meditado. Soy partidario de apostar por él sin pedirle el ascenso. Si la plantilla nos parece justa y mal compensada no podemos exigirles quedar entre los seis primeros de una liga marcada por la igualdad extrema.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents