La opinión de Antón Meana sobre la temporada del Sporting: Bailando con lobos

Un milagro. Con la plantilla que tiene este Sporting es un milagro haber llegado ya a los 49 puntos. Sin banquillo, sin cantera y con unas estrellas de andar por casa, lo normal sería estar bailando con lobos, como el Cádiz o el Valladolid. Dubasín y Otero son delanteros aptos para luchar por un play off, pero nada mas. Como escuché un día a Relaño, encajan en el perfil de “jugador bueno de equipo malo”. El resto, salvo Yañez, Corredera y Gelabert, no pasa el corte.

Tiene Borja ese aire de estudiante aplicado, esa pose de chico formal que domina la escena y ejecuta un plan bien meditado. Soy partidario de apostar por él sin pedirle el ascenso. Si la plantilla nos parece justa y mal compensada no podemos exigirles quedar entre los seis primeros de una liga marcada por la igualdad extrema.