Riestra pide "disculpas" a la afición del Sporting tras consumarse el fracaso: "Orlegi vino para para poner el club en Primera; no para pegar un pelotazo"

“Quiero pedir una disculpa. Sé que los resultados no han sido lo que ustedes han esperado pero también he de decir que no son los que nosotros hemos esperado. Quiero pedir disculpa por no entregar los resultados que todos ustedes quisieran”. José Riestra se "disculpó" este martes con la afición del Sporting en el acto celebrado en San Martín de Luiña . El presidente ejecutivo del Sporting, que acudió al tercer encuentro de peñas sportinguistas de Occidente junto al capitán Rubén Yáñez y al exjugador José Antonio Redondo, realizó una autocrítica pública después de la derrota que evaporó prácticamente las opciones rojiblancas de pelear por el play- off.

El dirigente del Sporting insistió además en que el club mantiene su apuesta por el crecimiento del proyecto. “Vengo diciendo en los tres meses que estoy como presidente que veo lo que sucede en Mareo y tengo la fortuna de estar cerca del equipo y ver el crecimiento. Lo que os puedo decir es que este equipo está creciendo. Veo todos los días el progreso”. También defendió el trabajo diario del cuerpo técnico y de la plantilla. “Tengo la fortuna de trabajar con Borja Jiménez y ver lo que hace el equipo. Y como mencionó Yáñez tenemos a Otero, Dubasin, Gelabert… No os puedo pedir paciencia pero estamos comprometidos en trabajar”.

Riestra también quiso responder a las dudas que existen en parte del entorno sobre el papel de Orlegi en el club. “La única razón por la cual Orlegi decidió venir al Sporting es para ponerlo en Primera División y generar valor. Se dice en la calle que venimos a dar un pelotazo, o a estar un ratito o llenar las bolsas. Pero es mentira”. Y añadió: “Llevamos 19 años y en todos los estilos hemos sido campeones. En estos cuatro años hemos aprendido muchas cosas. Estamos trabajando en reforzar la plantilla y daros continuidad y en conseguir un Sporting de Primera”. Su intervención terminó con un mensaje de unidad y de esperanza de cara al futuro: “Felicito que aquí no hay Unipes o Federación. Aquí hay unión. Estoy seguro que más pronto que tarde estaremos en Primera”.

90 peñistas en la cumbre de Occidente

La cita reunió a unos noventa peñistas de diez peñas distintas en la tercera edición del encuentro de peñas sportinguistas de Occidente. La jornada arrancó en el Café San Martín, donde Riestra y Rubén Yáñez compartieron fotos con los aficionados, y continuó en el Hogar del Jubilado de San Martín de Luiña.

En la mesa presidencial estuvieron presentes Rubén Yáñez, el alcalde de Cudillero, Carlos Valle; Ángel Cano, presidente de la peña sportinguista de San Martín de Luiña; José Riestra; Gustavo Alonso y José Antonio Redondo.

La delegación del Sporting estuvo formada por el propio José Riestra, el capitán Rubén Yáñez y José Antonio Redondo, leyenda del club. Durante la comida degustaron un menú compuesto por mejillones a la vinagreta de entrante, fabada de primero, merluza en salsa de segundo y, de postre, arroz con leche y requesón de San Martín de Luiña.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue el reconocimiento a varias peñas por sus aniversarios. Fueron distinguidas la peña de San Martín de Luiña, que cumple 20 años; la peña El Molinón, de Narcea, que alcanza los 45; y la peña de Allande, que celebra su décimo aniversario.

La autocrítica de Yáñez

Rubén Yáñez también tomó la palabra para dirigirse a los asistentes en un momento delicado para el equipo. “La verdad que ‘presta’ venir a lugares así con aficionados que sienten el Sporting de toda la vida. No voy a mentir. No voy a decir que sienta el Sporting desde pequeño porque no soy de aquí. Pero me siento sportinguista: es un club muy especial y eso se percibe y se siente”. El portero rojiblanco subrayó la responsabilidad que supone defender esta camiseta. “Tenemos una responsabilidad muy grande: llevar a este club donde se merece. Pero no es fácil. Es un proceso. Estoy convencido de que se va a llegar. Por eso sé que mi destino está aquí”.

Yáñez también pidió a la afición que mantenga la fe en el proyecto pese al golpe sufrido en la pelea por el playoff. “Pido que no se pierda la ilusión. El fútbol son rachas, pero es muy especial ganar un partido con el Sporting. La plantilla estamos jodidos. La exigencia de este club te lleva a ganar cada partido y cuando no se consigue pesa. El trabajo nuestro es seguir insistiendo y creer en el proceso de que se va a llegar”.

En representación del movimiento peñista intervino Gustavo Alonso, presidente de Unipes, que puso en valor el significado de una cita de este tipo en el Occidente asturiano. “Es importante que nos reunamos con peñas que tienen más dificultades para estar en el día a día. Es importante no solo por estar en el Occidente sino porque hay peñas de Unipes y de la Federación. A veces da la impresión que estamos en dos bandas y para nada. Estamos todos en un bando”. Alonso incidió además en la necesidad de mirar hacia adelante tras una temporada decepcionante. “Estamos en un presente que no es el deseado. No podemos anclarnos en el pasado y a partir de hoy enfocarnos en el futuro. Todos queremos un futuro mejor. Y la propiedad del Sporting también la quiere. Esperamos que hayan tomado nota suficiente para que la temporada que viene se haga una plantilla competitiva y sea la temporada del ascenso”.

También intervino Joselu, presidente de la peña de Allande, que recordó el origen de esta reunión de peñistas del Occidente. “Este evento surgió un día en Allande en el bar de Josín tomando algo. Somos gente humilde y trabajadora. Os agradecemos a todas las peñas que apoyan este evento y también al club, que desde el primer momento nos acompañó”.

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Por su parte, el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, agradeció el trabajo de la peña anfitriona y reivindicó el peso del sportinguismo en la zona. “Quiero agradecer al presidente de la peña, Ángel, por la labor que hacéis y por tener representado al sportinguismo. La peña sportinguista de San Martín de Luiña coloca a Cudillero en el mapa. Es un orgullo y un placer estar aquí”.