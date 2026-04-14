El Sporting invita a las peñas a una reunión el viernes y la Federación rechaza acudir: "No nos podemos mezclar con otros colectivos"

El Sporting de Gijón ha invitado a las peñas a acudir este viernes, a las 16.30 horas, a Mareo para explicar su proyecto deportivo en una cita dirigida a los dos grandes colectivos del sportinguismo organizado. La convocatoria, sin embargo, volverá a evidenciar la distinta posición de los dos principales grupos de peñistas, ya que la Federación de Peñas Sportinguistas ha decidido no acudir, mientras que Unipes sí estará presente en el encuentro.

La negativa de la Federación mantiene la línea que ya había marcado en anteriores citas promovidas por el club. El colectivo presidido por Jorge Guerrero ha trasladado que no participará en esta convocatoria al entender que este tipo de iniciativas deben abordarse dentro de sus cauces internos y a través de sus órganos de representación.

“Desde la Federación entendemos que este tipo de iniciativas, aunque dirigidas directamente a todas las peñas y colectivos, afectan al conjunto de nuestra organización”, señala el comunicado remitido por el colectivo. En esa misma línea, la Federación defiende que cualquier posicionamiento debe fijarse en su Asamblea General. “Nosotros nos regimos por una Asamblea General, que es donde, entre todos, debatimos, decidimos y damos voz a los representantes que deben trasladar cualquier posicionamiento de manera ordenada y conjunta que se decida en Asamblea. Por este motivo, la Federación no asistirá a este encuentro”.

La organización precisa, eso sí, que no pretende interferir en la decisión de cada peña. “Dicho esto, por supuesto, cada peña es completamente libre de acudir o no acudir a título individual. En ningún caso queremos condicionar la decisión de nadie”, expone la nota.

La Federación también fija distancias con el formato elegido para este acto y con la participación de otros colectivos. “Lo que sí consideramos importante es mantener el orden y el respeto institucional que siempre hemos defendido. Entendemos que no nos podemos ‘mezclar’ con otros colectivos sobre todo cuando dan voz y se postulan al lado del grupo Ultraboys”, sostiene el escrito.

Además, el colectivo anuncia que propondrá al Sporting otro escenario para abordar este tipo de cuestiones. “Por ello, trasladaremos al club una invitación formal para que puedan acudir a nuestra Asamblea, donde están representadas todas las peñas y donde podrán exponer con claridad cualquier proyecto, idea o planteamiento que quieran compartir con el conjunto del sportinguismo organizado”, añade el comunicado.

La Federación entiende que ese es el marco adecuado para escuchar el planteamiento del club. “Entendemos que ese es el foro adecuado para tratar cuestiones de fondo”, sostiene el texto, en el que también recuerda que ya ha mantenido reuniones recientes con dirigentes rojiblancos. “Máxime cuando recientemente esta Federación ha estado reunida en Mareo con sus dirigentes, realizando varias reivindicaciones y propuestas y todas ellas han sido desatendidas hasta el día de la fecha”.

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Frente a esta postura, Unipes sí acudirá al acto convocado por el Sporting y mantendrá así la línea que ya había mostrado en anteriores encuentros con la entidad rojiblanca. El colectivo volverá a sentarse con el club, esta vez en Mareo, para escuchar la explicación de su proyecto deportivo.