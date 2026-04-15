El Eibar oficializa la renovación de Sergio Álvarez, cuya vuelta al Sporting se valoró en el club rojiblanco

Sergio Álvarez seguirá defendiendo la camiseta del Eibar la próxima temporada. El centrocampista avilesino y el club armero anunciaron este miércoles la ampliación de su contrato por dos campañas más, hasta 2028. De cumplir su contrato, serán diez años del exjugador del Sporting en Ipurúa. Allí llegó en el verano de 2018, traspasado por el cuadro gijonés. La continuidad de Sergio Álvarez en el Eibar da por cerrada la posibilidad de su regreso a Gijón, algo que estuvo sobre la mesa como una de las incorporaciones estudiadas por el Sporting de cara al próximo curso.

El interés del Sporting por el regreso de Sergio Álvarez viene de lejos. El pasado verano, el club gijonés ya hizo una consulta para conocer la disponibilidad del futbolista. Todo terminó aparcándose, cumpliendo Sergio su contrato con el conjunto armero, donde le restaba un año más de contrato. El escenario de cara al final de la presente campaña dejaba la puerta abierta a una nueva ofensiva, dado que el centrocampista avilesino quedaría libre en junio. En el Sporting su nombre volvió a estar sobre la mesa, siendo conocedores de que el Eibar también le había presentado una oferta de renovación. La renovación de Sergio por el Eibar descarta ya su vuelta a El Molinón.

La comisión deportiva del Sporting tenía muy bien situado al mediocentro de cara a apuntalar la posición de ‘6’, una demarcación que en el club consideran capital reforzar. La necesidad se ha acentuado por la lesión de larga duración de Mamadou Loum, que ultima su regreso a los entrenamientos, por la lesión de Nacho Martín y por las carencias estructurales detectadas en el centro del campo a lo largo de la temporada.

En ese contexto, el Sporting tiene decidido acudir al mercado para incorporar un centrocampista y Sergio Álvarez figuraba entre los nombres que manejaba el club rojiblanco, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA. Sin embargo, el Eibar ha terminado por asegurarse su continuidad con una apuesta firme por el futbolista, al ofrecerle un contrato por dos campañas y plantearle unas condiciones económicas importantes.

El interés del Sporting existía, pero el club rojiblanco no había realizado una oferta ni había iniciado una negociación formal con el jugador, al encontrarse todavía en el mes de abril y con la planificación en una fase inicial. Esa circunstancia ha facilitado que el Eibar cerrara su continuidad antes de que la entidad gijonesa diese pasos más concretos.

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Pese a ello, el Sporting mantiene controladas otras alternativas para reforzar esa demarcación. La prioridad pasa por incorporar un centrocampista de perfil físico, dominante y con capacidad para ofrecer a la plantilla un registro distinto en una zona del campo que el club considera estratégica de cara a la próxima temporada.