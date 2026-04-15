La voz del vestuario del Sporting ante el "casi imposible" play-off: "Hay días que no duermo"

"Esta temporada nos duele a todos". Con nueve puntos de distancia respecto al play-off y la sensación de tener la temporada amortizada a falta de siete jornadas, el vestuario del Sporting de Gijón verbaliza la decepción compartida con la afición por no haber podido ganar la pasada jornada e intentar estar hasta el final en la pomada de la promoción de ascenso. Pablo Vázquez puso voz este miércoles a las sensaciones que se viven dentro de vestuario.

La derrota en Burgos. "La realidad es que fue un gran disgusto para nosotros. Era un partido que quizá nos podía dar una última oportunidad. El equipo fue ambicioso".

El tanto de la derrota. "Viene precedido de una acción en la que nos volcamos en ataque. Nos sobró demasiada ambición. Visto lo visto el punto era bueno. Nos ha pasado un montón de veces. Son un montón de puntos que se nos van en los últimos minutos".

Los goles al final. "Nos ha pasado por errores nuestros. No es algo aislado. Bien por falta de concentración, lectura de partido, falta de experiencia… Todo eso va paralelo al fútbol. Mi sentimiento sincero es que nos merecemos más. El fútbol ha sido cruel con nosotros".

Situación. "Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, vamos a seguir luchando. Es nuestra obligación. Hemos hecho una de las mejores semanas de entrenamiento. El equipo está con esa rabia de seguir dándole al fútbol. La realidad es que estamos lejísimos. El fútbol da muchas vueltas. Por orgullo debemos seguir luchando".

Capacidad. "Con lo que hemos demostrado, salvando un poco los resultados, que han sido demasiado duros para nosotros, he visto a un equipo muy capaz. En posesión, en pases en el último tercio… el volumen ha sido importante. Se nos han lesionado tres jugadores de larga duración y el único refuerzo para arriba, se nos ha fastidiado. Aquí nadie se rinde, somos el Sporting".

Ambiente en la afición. "Es normal que la gente esté decaída. Esta temporada nos duele a todos. Hay días que no duermo. Cuando llegué de Burgos no dormí. Pero ¿qué nos queda? Lo estamos dejando todo. Creo que la gente valora nuestro esfuerzo. Espero que la gente siga apoyando. Cuando las cosas se hacen bien, suele haber recompensa".

Aprendizaje. "Nos hemos dado cuenta que en esta categoría no solo vale jugar bien. No vale tener tres o cuatro ocasiones claras. Vale esa templanza, esa mentalidad aguerrida que quizá nos ha faltado para mantener resultados. Hay algo bueno con el míster. El equipo está evolucionando para bien. Estamos añadiendo cada vez más cosas al juego. Hay rasgos de mejora. Este año está casi imposible, pero estamos sembrando cosas bonitas. A ver si el año que viene el equipo se puede retocar".

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El Cádiz. "Es un gran ejemplo (de la dificultad de la categoría). Desciende con proyecto ambicioso y está en problemas. Partido de máxima dificultad por la necesidad del equipo rival. Llegamos en un buen momento de fútbol, con muchas ganas de darle a la gente y que tenga un buen sabor de boca. Hay que pelear. Va a ser un partido de muchos balones al área, mucho duelo. Será una bonita guerra".