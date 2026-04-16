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Climent, Iza Carcelén y Camara, disponibles

El Cádiz regresó ayer a los entrenamientos con tres refuerzos de cara a la visita al Sporting. Camara, Climent e Iza Carcelén vuelven a estar disponibles. Climent ha superado unas molestias, Carcelén viene de cumplir sanción y Camara se perdió el anterior partido por el fallecimiento de su padre.

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