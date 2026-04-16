Comunicado de la Federación de Peñas del Sporting: "El club está contactando con presidentes sin contar con el órgano que nos representa"
"Vivimos de nuestro trabajo, no de titulares; se está construyendo un relato que no se ajusta a la realidad", señala el colectivo presidido por Jorge Guerrero
En un extenso comunidado a sus afiliados, la Federación de Peñas Sportinguistas ha querido señalar al Sporting por las formas en las que ha trasladado a sus peñistas el deseo de que acudan este viernes a la reunión programada en Mareo. Una invitación que fue rechazada de pleno por Jorge Guerrero, presidente de este colectivo. "El club está contactando directamente con algunos presidentes para intentar convenceros de asistir el viernes a Mareo. Una vez más se vuelve a actuar al margen de la Federación, sin contar con el órgano que nos representa a todos y que da sentido a que estemos unidos. No es la primera vez que ocurre, y sinceramente duele, porque al final lo único que se consigue es intentar generar división entre nosotros, cuando precisamente lo que siempre hemos defendido es ir todos en la misma dirección", se subraya. Además, señalan que "se está construyendo un relato que no se ajusta a la realidad" en torno a sus evidentes diferencias con Orlegi.
Desde la Federación de Peñas Sportinguistas consideran que reducir la situación actual a un supuesto malestar por la pérdida de determinadas iniciativas —como campañas de donación de sangre, recogidas de alimentos o cuestiones organizativas— es “simplificar algo mucho más profundo”. La cuestión, insisten, va mucho más allá de hechos puntuales.
La Federación pone el foco en una trayectoria que se remonta décadas atrás. “Aquí se habla de años de trabajo serio, constante y silencioso”, subrayan. Una estructura que, defienden, no surge de forma improvisada, sino que se construye “día a día, con esfuerzo, dedicación y compromiso real con el Sporting”.
Lejos de los focos, aseguran que su actividad se sostiene sobre múltiples pilares: "el trabajo con jóvenes para formar nuevos sportinguistas, la implicación con familias en la transmisión de valores, la labor social y la representación del club en cada desplazamiento". “La Federación no vive de titulares, vive de trabajo”, remarcan.
En este contexto, también han querido aclarar el funcionamiento de los acuerdos con organismos como LaLiga, ante interpretaciones que consideran erróneas. “No se consiguen ‘arañando’ nada”, explican, sino cumpliendo requisitos exigentes, con controles, identificación y una trayectoria que avala cada paso. “Aquí hay nombres, DNIs y cumplimiento de normativas”, recalcan. Una línea similar siguen al abordar las campañas sociales, que definen como proyectos consolidados en el tiempo, sostenidos por personas que colaboran de manera desinteresada.
La Federación insiste en que nunca ha buscado privilegios ni protagonismo. “No se han pedido cargos ni beneficios”, aseguran. Su reivindicación, explican, es “mantener el vínculo natural entre el club y su gente”, facilitando el contacto entre jugadores y peñas, especialmente con los más jóvenes, a quienes consideran clave en el futuro de la entidad. Mientras tanto, recuerdan, miles de aficionados continúan cada fin de semana organizando viajes para acompañar al equipo por toda España. “Eso es la Federación”, resumen.
La organización reivindica su trayectoria “sin hacer ruido y sin buscar focos”. "Es muy fácil opinar desde fuera; lo difícil es estar cada día trabajando y representando a miles de sportinguistas”, afirman.
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