Ribéry, Lichtsteiner y Diamanti "fichan" por el Racing del ex del Sporting José Alberto López

Franck Ribéry, Stephan Lichtsteiner y Alessandro Diamanti, tres exfutbolistas internacionales de primer nivel, siguieron esta semana la sesión de entrenamiento del Racing de Santander en las instalaciones Nando Yosu. Los tres formaban parte de una expedición integrada por 20 entrenadores de la Federación Italiana de Fútbol, desplazados a la capital cántabra dentro del curso UEFA PRO, la titulación de mayor nivel para técnicos.

La visita del grupo italiano se enmarca en el programa formativo que la federación transalpina desarrolla en su sede y que incluye cada mes una estancia en un club extranjero. En esta ocasión, la expedición eligió al Racing para conocer durante dos días la metodología de trabajo de José Alberto, en un momento en el que el conjunto verdiblanco atraviesa una de las etapas más destacadas de la temporada.

Uno de los integrantes de la expedición explicó que el equipo santanderino resulta especialmente atractivo por su propuesta futbolística. Según apuntó, el Racing ofrece “un modelo de juego que no se ve mucho en Italia”, un rasgo que ha despertado el interés de los entrenadores desplazados a Santander para observar de cerca el trabajo diario del cuerpo técnico.

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El método de José Alberto, en el foco

Tras presenciar el entrenamiento, los técnicos italianos mantuvieron una charla con el cuerpo técnico verdiblanco para analizar las claves del estilo de juego implantado por José Alberto, una identidad que ha llevado al Racing a situarse en lo más alto de LaLiga Hypermotion. El encuentro sirvió para intercambiar impresiones sobre conceptos tácticos, metodología y gestión de grupo en una temporada en la que el conjunto cántabro se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la categoría.