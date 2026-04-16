El Sporting amplía vías para reconstruir la paz social: el paso de Riestra, el "activo" de Orlegi y un contacto que "duele"

El Sporting vivirá este viernes en Mareo un nuevo encuentro con sus aficionados en busca de reconstruir la paz social en torno al equipo. José Riestra, presidente ejecutivo, recibirá en las instalaciones rojiblancas a una decena de peñas de Unipes y se espera que también haya representación, aunque más pequeña, de peñistas vinculados a la Federación de Peñas Sportinguistas, a pesar de la negativa de su presidente, Jorge Guerrero, a tomar parte en este encuentro. El objetivo, apuntan desde la entidad rojiblanca, es el de escuchar a los aficionados y trasladar el deseo de recuperar la unión entre todos los estamentos del club. En el ambiente, semanas de tensión entre directiva y grada y un clima deportivo marcado por la decepción. Este domingo, el equipo regresa a El Molinón después de que la derrota en Burgos haya dejado la campaña prácticamente por amortizada con siete jornadas por delante.

José Riestra volverá a ser el rostro de Orlegi y del Sporting en un nuevo encuentro con los aficionados. El presidente ejecutivo está asumiendo la tarea de contener la desconfianza y reparar la mayor fractura social desde la llegada del grupo en 2022. Riestra tomó la palabra en plena crisis del "día del club" a través de las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, también nada más terminar el partido ante el Deportivo de La Coruña, en el que una parte importante del sportinguismo visibilizó su disconformidad con la gestión. No se quedó ahí. El dirigente se reunió con la Asociación de Veteranos, acudió a la inauguración de una peña en Candás y, el pasado martes, repitió en el encuentro protagonizado con las peñas de Occidente. El mensaje alcanzó las disculpas de José Riestra por no haber respondido a las expectativas generadas. El ánimo ahora, se explica, es el de construir juntos.

En la búsqueda de construir se enmarca desde el club la predisposición del Sporting a que la Federación de Peñas Sportinguistas participe en estos encuentros junto a la afición. Conocida la postura de Jorge Guerrero, el club ha mantenido contacto con presidentes de peñas para intentar que, de alguna manera, estén presentes en Mareo y compartan sus inquietudes con José Riestra.

Un detalle, este último, que no ha sentado bien al propio Guerrero. "El club está contactando directamente con algunos presidentes para intentar convenceros de asistir. Una vez más se vuelve a actuar al margen de la Federación, sin contar con el órgano que nos representa a todos y que da sentido a que estemos unidos. No es la primera vez que ocurre, y sinceramente duele, porque al final lo único que se consigue es intentar generar división entre nosotros, cuando precisamente lo que siempre hemos defendido es ir todos en la misma dirección", compartió ayer Jorge Guerrero en una comunicación con todos los presidentes de la Federación de Peñas Sportinguistas y dirigida a sus afiliados. El presidente de la Federación de Peñas también afeó que "se está construyendo un relato que no se ajusta a la realidad".

Visita a las instalaciones

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Dentro del encuentro programado con las peñas, la previsión es que el club abra las puertas a los aficionados de las zonas en las que trabajan los futbolistas del primer equipo. La profunda remodelación de infraestructuras en Mareo y cómo se ha ejecutado es uno de los activos de los que Orlegi se siente más orgulloso en sus años de gestión en el conjunto gijonés. Este tipo de visitas no son algo nuevo, ya que se han celebrado periódicamente con aficionados. Eso sí, nunca en un clima como el actual.