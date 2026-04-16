El Sporting y su Fundación Marea Rojiblanca, modelo en el fútbol español en impacto social y económico

Modelo y anfitrión. El Sporting, a través de su Fundación, Marea Rojiblanca, se ha encargado este jueves de la organización de la 18ª edición del congreso de fundaciones de los clubes del fútbol profesional español. El encuentro, desarrollado en El Molinón, también sirvió para poner en valor el trabajo que se está realizando en Mareo, con especial acento sobre el impacto social y económico capaz de generar. Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga, órgano que une a las fundaciones de los clubes de Primera y Segunda División, no dudó en destacar la labor de los rojiblancos a través de proyectos como el fútbol andarín. "Por cada euro invertido hay un retorno de 13,10", concretó en base a un estudio expuesto en el congreso, en el que se tiene en cuenta el valor social a la comunidad, en materia de ahorro en cirugías hospitalarias y la mejora de la calidad de vida de las familias asturianas.

Con una inversión total de 13.700 euros, el programa de fútbol andarín desarrollado por el Sporting se ha traducido en un impacto de 179.451 euros en retorno social. Así se detalló durante el congreso desarrollado en El Molinón, el primero que acoge el club rojiblanco dentro de las diferentes ediciones anuales realizadas por la Fundación LaLiga por toda España. El éxito obtenido por el club rojiblanco en esta iniciativa ya ha sido replicado por otros equipos del fútbol español, como el Athletic de Bilbao.

Un mometno del encuentro. / RSG

“Hay que agradecer al Sporting haber puesto sus instalaciones a disposición de LaLiga en este 18º encuentro. En estos encuentros intentamos ver sinergias de las fundaciones de los distintos clubes, compartir ideas, preocupaciones… Interrelacionarnos y ver cómo estamos desarrollando los diferentes proyectos”, detalló el asturiano Clemente Villaverde sobre el acto desarrollado en Gijón. Una parada en la que puso especial énfasis en el paso que se pretende dar para, además de visibilizar, llevar a números el intenso trabajo realizado por las fundaciones. "Estamos analizando, dentro de los proyectos de sostenibilidad de cada una de las fundaciones, el poder cuantificar el retorno y cómo implica una serie de impactos que tienen una valoración económica. Es fundamental medirlo y trasladarlo a esa fase de negocio dentro de los clubes", detalló Villaverde.

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El valor social y reputacional del fútbol andarín

Clemente Villaverde expuso que estas iniciativas, como el fútbol andarín, "desde el punto de vista social es fundamental, pero estamos demostrando que la inversión social es una parte a tener en cuenta dentro del modelo de negocio de los clubes". Más allá de lo económico y social, el dirigente también puso sobre la mesa otra variable. "La opción social tiene un impacto importante y no estamos valorando el valor reputacional", comentó sobre una tarea que va ligada muy directamente a ello. Como ejemplo volvió a mencionar al Sporting y su reinterpretación del fútbol andarín, algo que ya había sido desarrollado en otros entornos como el fútbol inglés, pero que en Mareo se ha llevado con éxito hacia un núcleo de población más específico. "El Sporting lo ha adaptado a una realidad diferente, lo ha unido a los enfermos oncológicos. Ha sido una idea fantástica", concluyó.