Víctor Hugo Doria, leyenda del Sporting, gran protagonista del partido en El Molinón ante el Cádiz
El defensa argentino será homenajeado dentro de los actos del 120 aniversario del club
Víctor Hugo Doria (Comodoro, Argentina, 1948) se convirtió en 1973 en el primer extranjero que vistió la camiseta del Sporting. Al menos, así figura en los datos extraídos de la documentación oficial del club. Dejó huella en la década en la que vistió de rojiblanco. Este domingo, dentro de los actos del 120 aniversario de la fundación del club, volverá a pisar El Molinón. El que fuera poderoso central del Sporting será protagonista del homenaje realizado en el previa del partido ante el Cádiz.
Doria vuelve a Gijón, la ciudad que marcó su trayectoria deportiva y personal (el segundo de sus hijos, Adrián, nació en Asturias). Volverá a tomar contacto con una afición y un campo que le mantiene presente en su memoria. Especialmente, quienes vivieron sus años liderando la zaga del Sporting. Actualmente reside en Buenos Aires y, tras su retirada, siguió ligado al mundo del fútbol. Fue entrenador de juveniles en San Lorenzo y Defensa y Justicia. También fundó una comisión de actividades infantiles que ha dado muchos futbolistas y hasta puso un gimnasio de musculación en Comodoro, localidad donde nació. El domingo, su vuelta a El Molinón le permitirá volver a recibir el cariño de la afición del Sporting, y devolverá a su ambiente a toda una leyenda de la historia del Sporting.
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