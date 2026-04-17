Así fue el encuentro del Sporting con las peñas: José Riestra y la charla con medio centenar de representantes de colectivos sportinguistas
Componentes de Unipes y Federación se muestran críticos con la política en fichajes y cantera y reclaman trato más cercano de los futbolistas y mejor reparto de entradas
El Sporting mantuvo ayer un encuentro en Mareo con representantes de diferentes peñas sportinguistas vinculadas a Unipes y también a la Federación de Peñas, pese a la negativa del presidente de este último colectivo a tomar parte en ello. José Riestra, presidente ejecutivo, recibió a en torno a medio centenar de aficionados, ante los que asumió errores en la gestión de Orlegi durante estos cuatro años, especialmente en lo deportivo, y a los que solicitó unión en un momento de tensión tanto social como futbolística.
Los peñistas, por su parte, evidenciaron su decepción con los resultados del equipo, mostrándose críticos con la política seguida tanto en materia de fichajes como de cantera, además de reclamar un trato más cercano por parte de los futbolistas y un mejor reparto de entradas.
Riestra admite errores y pide unión en el Sporting
Tras un paseo junto a los peñistas por algunos de los espacios de trabajo de la primera plantilla del Sporting, José Riestra quiso consultar los motivos que distancian a las dos grandes agrupaciones de peñas del Sporting. A partir de ahí, el presidente ejecutivo asumió errores en la política de fichajes, subrayando el esfuerzo de Orlegi por hacer viable la entidad a través del equilibrio de la deuda y en la búsqueda de un límite salarial competitivo.
Se comprometió a optimizar el formato de sorteo de entradas entre abonados, también a mantener, de manera periódica, su contacto con las peñas. El objetivo, insistió, es el de recuperar la unión entre todos los estamentos del club.
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