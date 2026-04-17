El entrenador del Sporting pide luchar hasta el final y se agarra al clavo ardiendo del play-off: "Mientras hay vida..."

Borja Jiménez quiere un Sporting que pelee hasta el final. El entrenador del conjunto rojiblanco asume la dificultad de volver a aspirar al play-off, pero se niega a dar la temporada por amortizada a falta de siete jornadas para el final. Estas fueron sus palabras este viernes en Mareo.

El play-off. "Está claro que estamos lejos, pero tenemos la esperanza porque todavía hay vida para conseguirlo, sabiendo de la dificultad. Hablar de ello no tiene sentido estando tan lejos, pero afrontamos (la próxima jornada) como una final, con la obligación de ganarla para poder seguir con vida y recortar puntos en una jornada con muchos enfrentamientos directos como la pasada. Aún perdiendo no aumentaron mucho las distancias. Mientras hay vida hay esperanza, sabiendo que está lejísimos. Nuestra obligación es pelearlo hasta el último momento e intentar ganar los siete partidos que quedan".

El Cádiz. "El partido (de la primera vuelta) fue el segundo del mes de enero hicimos un buen partido ahí, nos dolió mucho el 3-0. Hubo alguna situación dentro del campo que nos dejo dolidos. Tenemos muchas ganas de hacer un buen partido con nuestra gente, que sepan que estamos ahí y que vamos a seguir intentándolo hasta el final. Hay que ganar, tan básico como eso, el rival es casi lo de menos, la única oportunidad que tenemos ahora cada fin de semana es ganar. Ahora es el Cádiz. El día que nos gana en enero se ponía tercero o cuarto y mira cómo cambian las cosas. Tenemos que intentar ganar todos los partidos independientemente del rival y de su racha".

Objetivo lejano. "Ojalá fuesen dos meses, pero nos quedan 40 días. Es verdad que a nivel personal siempre he conseguido los objetivos o estuve muy cerca de hacerlo. Cuando llegue aquí, la evolución que hemos tenido y que luego nos hemos descolgado. Quedan siete jornadas y solo miro en el partido del domingo, en intentar ganar y tratar de recortar la distancia”.

Sin regalar minutos. "¿En el once? Aunque está lejos, tenemos posibilidades (play-off). Remotas, pero posibilidades. Y vamos a intentarlo. Aunque el objetivo quede fuera no voy a permitir que nadie en ese vestuario se relaje. Si tienen que jugar los mismos hasta el 30 de mayo lo harán. No voy a regalar minutos. Todos los futbolistas desde que estoy yo han tenido tres-cuatro titularidades. Ninguna puede decirme que no ha tenido la oportunidad. Vamos a seguir en la misma linea. Los que creamos que están mejor durante la semana jugarán el domingo”.

Cádiz como la primera vuelta. "No creo que haya mucha diferencia. Con el cambio de entrenador no han cambiado la manera de entender el juego ni nosotros vamos a hacer algo distinto. Independientemente de que los resultados no están llegando estamos haciendo méritos. Si analizo nuestras últimas siete jornadas, si echáis números nos faltan muchos por méritos. Tenemos todos ese convencimiento, siendo objetivos. Viendo lo que hizo el equipo y los pocos puntos que tiene. La idea es seguir insistiendo en lo que nos ha llevado a ganar. No sé lo que ocurre dentro del Cádiz, a nivel futbolístico las diferencias no son tan grandes y hay muy poca distancia entre ganar y perder. La línea es tan delgada entre la victoria y la derrota que le puede pasar a cualquiera".

Los amarillos, en riesgo de descenso. "Tienen una plantilla con la incorporación de Suso o Álvaro desde Primera División, aunque también tiene muchos jugadores jóvenes. Les está costando como a nosotros resolver muchas situaciones a nivel defensivo, pero el talento de los jugadores de los de adelante es muy grande. Es un equipo peligroso, que está en un mal momento, pero que tiene cualidades para pelear por estar arriba".

Exigencia del club y la afición. "Entiendo perfectamente a nuestra afición y la exigencia que tiene como en otros sitios en los que he estado. El club también quiere conseguir esos objetivos que la gente tiene en mente de quedar entre los seis primeros, ascender y volver a Primer división. Ahí es donde hay que alinear a las dos partes para que seamos capaces de llegar a ese consenso y ese objetivo tan bonito. El nivel de exigencia en Segunda cada vez es mayor. Empieza la temporada y hay doce equipos y doce aficiones que se creen que su lugar es la Primera, por eso hay muchas destituciones y los cambios son muy grandes. Hay que recuperar esa unión entre afición y club y conseguir el ansiado objetivo".

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Goles recibidos en los últimos minutos. "No creo que sea anecdótico cuando algo se repite 5 de 7 partidos. Tenemos nuestro análisis de por qué se puede producir y qué cosas hay que hacer para que se deje de producir".