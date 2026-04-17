El Sporting femenino realiza su foto oficial en El Molinón
El Sporting Femenino realizó ayer su foto oficial en El Molinón, momento que se recoge junto a estas líneas; arriba, por izquierda, Fuertes, De Diego, Alba, Sandra, Testa, Ainhoa, Ana y Carbajal. En el medio, Granda, Valle, Natalia, José Riestra (presidente ejecutivo), Chus Viña (entrenador), Cueto, Sarita y Andreu. Abajo, Arratia, Ávila, Mariuca, Yaiza, Antía, Rosa, Sofía y Abril. El equipo rojiblanco tiene atada ya la permanencia en Segunda Federación tras un año convulso con hasta tres entrenadores diferentes.
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