El Sporting busca mantener la ilusión a costa de un Cádiz herido

El suflé subió hasta abril y ahora solo queda maquillar la temporada. Esta es la sensación reinante entre un sportinguismo al que las palabras de no bajar los brazos que Pablo Vázquez y Borja Jiménez dejaron esta semana no acaban de convencer. El míster aseguró que afrontaba el partido de este domingo ante el Cádiz (16.15 horas) con la misma importancia que los anteriores y, mientras las cuentas sigan cuadrando, el equipo mantendrá el empuje para alcanzar un play-off que es más un espejismo que una realidad.

Es por eso que en el once rojiblanco para el encuentro ante los gaditanos no habrá mucho cambio. Guille Rosas volvió a dejar dudas de su estado físico a principios de semana, manteniéndose al margen en alguna sesión, pero regresando en la última y sin problemas. En el resto de posiciones, las pocas dudas están en el centro de la zaga, donde Diego Sánchez apunta a repetir siempre y cuando no se produzca el redebut de Cuenca, y en el centro del campo, donde Justin Smith se ha ganado un hueco aprovechando la lesión de un Manu Rodríguez ya recuperado.

El plan no variará a lo visto en El Plantío, pero en el graderío de El Molinón se espera que la intención sea otra. La escasa mordiente de los rojiblancos fue su mayor condena en el partido clave de la temporada, incluso más que ese gol postrero de Fer Niño que arrebató un punto que era insuficiente. A estas alturas, ya se conoce que el Sporting lejos de Gijón presenta una cara más tímida que en el municipal rojiblanco, donde las ocasiones abundan y el gol se vende caro.

Las áreas volverán a decidir el devenir de un encuentro que parece un trámite para los rojiblancos, pero que es una final para el Cádiz. Los gaditanos marcan la salvación tras una temporada desastrosa que no están acabando de la mejor manera. Cinco derrotas consecutivas les han hundido en la tabla para coquetear con la quema. A Gijón llegan mermados y con la sensación de que una victoria les da un colchón de dos partidos de ventaja, pero una derrota les llevaría a seguir sufriendo.

Sergio González no podrá contar con Ontiveros, que ha pasado esta semana por quirófano, despidiéndose de la temporada; Iza Carcelén, que esperaba que regresara para este partido, pero ha tenido que alargar su recuperación; José Antonio de la Rosa, que también se esperaba su vuelta tras un golpe con el portero Aznar; ni Iuri Tabatadze, que no volverá esta campaña.

El georgiano se lesionó de gravedad un partido después de sentenciar el triunfo de su equipo ante el Sporting. Con menos de media hora de juego fue todo un demonio en la banda derecha, provocando y anotando un penalti que ponía el 3-0 en el marcador. El Sporting a punto estuvo de hacer la machada con dos goles en los últimos minutos, pero terminó por sucumbir.

La respuesta de El Molinón

En el regreso a Gijón de Víctor Hugo Doria, ilustre central argentino que despuntó como rojiblanco en los 70, la incógnita estará en saber el ambiente que se respirará en El Molinón. Por seguro se dará la ovación al zaguero, pero está por ver la temperatura de un estadio que, pese a que la temporada esté casi finiquitada, apunta de nuevo una gran entrada.

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Los habrá que, como Jiménez y sus pupilos, mantengan un atisbo de esperanza por hacer la épica. También los que acudan al municipal con la moral de cumplir religiosamente con la tradición de los domingos cuando hay partido en casa. Habrá un sector que decida entrar a mostrar su descontento con la plantilla y otros con los del palco. Una victoria ayudaría a calmar las aguas y centrar el tiro para acabar en una zona respetable y en donde la aportación económica de la Liga pueda servir de cara a una próxima temporada en donde la exigencia será mayor, si cabe.