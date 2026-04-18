Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

El Sporting Femenino se despide de Mareo esta temporada ante el Celta

Las de Chus Viñas, ya salvadas, buscan escalar hasta la séptima posición en las dos últimas jornadas de liga

Arratia, en el encuentro ante el Avilés Industrial.

Arratia, en el encuentro ante el Avilés Industrial. / Miki López

Carlos Tamargo

El Sporting Femenino disputará su último encuentro de la temporada en casa ante el Celta de Vigo (12.00 horas). Con la salvación amarrada tras la jornada histórica ante el Olímpico de León que disputaron en El Molinón, el equipo busca cerrar el curso optando a la máxima posición posible.

Por el momento, se mantienen octavas empatadas a 30 puntos con el Bizkerre Club, séptimo y máximo puesto al que aspiran. Por detrás, el Atlético de Madrid C (29 puntos), Madrid CFF B (27 puntos) e incluso el Deportivo de La Coruña B (25 puntos) son los rivales que pueden todavía alcanzar la séptima posición. Precisamente, visitando a las gallegas cerrarán la temporada la semana que viene.

Noticias relacionadas

Antes, se cruza por el camino el Celta de Vigo, que mantiene vivas sus esperanzas de ascenso. En tercera posición, tienen a tiro a la Real Sociedad B que, por el momento, es el conjunto que asegura una plaza de promoción de ascenso a la Primera Federación Femenina. En el último encuentro, las rojiblancas no pudieron pasar del empate en el derbi ante el Avilés Industrial, conjunto que todavía permanece con esperanza de salvar la categoría, objetivo que tienen a tres puntos. Las de Chus Viñas intentarán acabar un curso irregular y en donde no han podido acercarse a los puestos altos y soñar con el tan ansiado ascenso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
  3. Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
  4. Heridas una mujer de 88 años y su hija, de 70, al ser atropelladas cuando cruzaban de la mano un paso de cebra en Oviedo
  5. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches
  6. Mansour Gueye, el senegalés que tras una dura travesía en patera acabó viviendo en Asturias: “Vine para buscarme un futuro mejor y tenía claro que lo primero era aprender el idioma”
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo a solo 7,99 euros: garantiza un alisado de peluquería
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que ofrece protección solar por menos de 15 euros: se pone en cualquier rincón

El Sporting Femenino se despide de Mareo esta temporada ante el Celta

El Sporting Femenino se despide de Mareo esta temporada ante el Celta

Manual de intrusiones de Bolaños

Se registran dos terremotos, uno de ellos de magnitud 3, a aproximadamente 30 kilómetros de la costa asturiana

Se registran dos terremotos, uno de ellos de magnitud 3, a aproximadamente 30 kilómetros de la costa asturiana

Lolo Escobar destaca el punto cosechado ante Unionistas, habla de dos ausencias reseñables y alaba a una de las joyas del Avilés: "Ha hecho un partidazo"

Lolo Escobar destaca el punto cosechado ante Unionistas, habla de dos ausencias reseñables y alaba a una de las joyas del Avilés: "Ha hecho un partidazo"

El Sporting busca mantener la ilusión a costa de un Cádiz herido

El Sporting busca mantener la ilusión a costa de un Cádiz herido

Al menos nueve heridos tras volcar un bus en Gijón y chocar contra un coche

El Hello Rentacar Astures se despide de la máxima categoría del bádminton nacional

El Hello Rentacar Astures se despide de la máxima categoría del bádminton nacional

Langreo y Mieres rinden tributo a Vicente Rodríguez Zapico, víctima del fascismo

Langreo y Mieres rinden tributo a Vicente Rodríguez Zapico, víctima del fascismo
Tracking Pixel Contents