El Sporting Femenino se despide de Mareo esta temporada ante el Celta
Las de Chus Viñas, ya salvadas, buscan escalar hasta la séptima posición en las dos últimas jornadas de liga
El Sporting Femenino disputará su último encuentro de la temporada en casa ante el Celta de Vigo (12.00 horas). Con la salvación amarrada tras la jornada histórica ante el Olímpico de León que disputaron en El Molinón, el equipo busca cerrar el curso optando a la máxima posición posible.
Por el momento, se mantienen octavas empatadas a 30 puntos con el Bizkerre Club, séptimo y máximo puesto al que aspiran. Por detrás, el Atlético de Madrid C (29 puntos), Madrid CFF B (27 puntos) e incluso el Deportivo de La Coruña B (25 puntos) son los rivales que pueden todavía alcanzar la séptima posición. Precisamente, visitando a las gallegas cerrarán la temporada la semana que viene.
Antes, se cruza por el camino el Celta de Vigo, que mantiene vivas sus esperanzas de ascenso. En tercera posición, tienen a tiro a la Real Sociedad B que, por el momento, es el conjunto que asegura una plaza de promoción de ascenso a la Primera Federación Femenina. En el último encuentro, las rojiblancas no pudieron pasar del empate en el derbi ante el Avilés Industrial, conjunto que todavía permanece con esperanza de salvar la categoría, objetivo que tienen a tres puntos. Las de Chus Viñas intentarán acabar un curso irregular y en donde no han podido acercarse a los puestos altos y soñar con el tan ansiado ascenso.
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