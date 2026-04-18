El Sporting presenta la nueva edición del Campus Mareo con una novedad y dos objetivos de expansión

Con una novedad para que los alumnos conozcan Gijón y el objetivo a futuro de expandirlo al mercado internacional, el Sporting presentó este sábado la 30ª edición del Campus Mareo. Del domingo 21 de junio al sábado 1 de agosto, la Escuela de Fútbol de Mareo volverá a ser un hervidero de chavales ansiosos por disfrutar de las instalaciones, jugar al fútbol y formar parte de un proyecto que está más que asentada y que, como en ediciones pasadas, volverá a hacer parada en diferentes concejos de la región.

A la presentación acudieron representantes institucionales de San Martín del Rey Aurelio, El Entrego, Foz, Ribadeo, Coaña, Llanes, Cangas de Onís y Ribadesella, a donde llegará el Campus itinerante. "Es uno de los proyectos con más historia y calado que tiene el Sporting y que ha tocado a numerosos jugadores durante toda su historia, algunos que incluso ahora pertenecen a la estructura del fútbol base o que están en diferentes lugares de España y lo llevan dentro porque este ha sido uno de los primeros contactos que han tenido con el fútbol y su club", expuso David Guerra, vicepresidente ejecutivo del Sporting.

Este año, se volverá a contar con el campus femenino, para jugadoras de ocho a quince años. También con la semana Genuine, enfocado para jóvenes mayores de 12 años con discapacidad intelectual y la opción para los más pequeños, niños de 4 y 5 años, con el campus baby. La principal incorporación será para "dar a conocer la ciudad de cara al exterior", como explicó Juan Luna, director del Campus Mareo. "Cada año intentamos dar un paso más allá y hemos acordado con Siroko una actividad de surf", anunció Luna. La presentación también contó con la participación de Manuel Reinerio, director de comunicación de Central Lechera Asturiana que valoró Mareo como "una escuela de valores". "Esfuerzo, crecimiento, compañerismo y respeto entre los chavales. Algo muy importante, además, es el fomento de hábitos de vida saludable y alimentación sana que ofrece", ensalzó.

Al igual que en ediciones pasadas, se contará con la opción de alumnos externos e internos, más enfocada para aquellos chavales de fuera de la región. Con las inscripciones abiertas desde hace un par de semanas, ya hay 200 registrados y apunta a superar, o por lo menos igualar, los más de mil alumnos que disfrutaron de él el año pasado entre todas las modalidades. "Quini dijo una vez que 'lo más importante del fútbol son los amigos'. Ese es el espíritu, generar vínculos y amistades que son para siempre. Pocas cosas más bonitas que los chicos queden entre ellos para el año que viene", apuntó Luna que también personalizó ese sentimiento de arraigo en la figura de Nuria Cueto, una de las capitanas del Sporting Femenino. "Es precioso comprobar como muchos que han pasado por aquí los ves crecer verano a verano. En el cartel promocional de este año, tenemos a Nuria, que formó parte de una de las primeras generaciones del campus femenino y ahora es toda una referencia del club", afirmó el coordinador.

La expansión al exterior

Por el momento, los seis turnos, uno por semana, que tiene el Campus se mantendrán. El motivo no es otro que la incompatibilidad más allá de agosto para cuadrar la vuelta a los entrenamientos de los equipos de fútbol base con la correcta gestión de este proyecto. "Ampliar semanas es complicado por la logística del fútbol base, vuelven los equipos y la realidad es que en otras provincias empiezan a funcionar y bajaba el nivel de inscritos. Es importante tener un grupo grande para mantener la calidad", detalló Luna.

Donde sí se enfocan en Mareo, es en seguir explorando nuevas vías de internacionalización. "Nuestra mayor ilusión es exportar Mareo y que se viva fuera. Si apuntamos más alto, el sueño es, en próximas ediciones, lanzarnos a sacar el Campus fuera de nuestras fronteras", afirmó Luna. Otro de los objetivos es el de atraer talento del exterior, función que reside en la figura de Felipe Vega-Arango, responsable del Area Internacional de Mareo, y en donde David Guerra también cuenta con un importante peso.

Noticias relacionadas

El acuerdo con la academia estadounidense Coppermine Soccer Club podría jugar un papel clave en esta expansión. "Jugadores internacionales siempre ha habido y buscamos todos el beneficio del club y cuanta más gente venga, mejor. El mercado norteamericano es muy grande y si podemos tener semanas llenas de jugadores estadounidenses, ¿por qué no? Es vender la marca Sporting y ofrecer un producto que a la gente le guste", comentó Vega-Arango, mostrando la intención de aprovechar todo el potencial de Mareo en pro de buscar nuevas vías de ingreso para el club.