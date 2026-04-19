Borja Jiménez y el valor "principal" de este Sporting tras ganar al Cádiz

Borja Jiménez valoró el triunfo de este domingo ante el Cádiz en El Molinón como tres puntos importantes para seguir mirando hacia la zona alta. El entrenador del Sporting se niega a bajar los brazos pese a los nueve puntos de distancia con el play-off a falta de dieciocho por disputarse.

El triunfo. "Lo principal era ganar, seguir con vida. Está lejos (play-off), pero tenemos que ir partido a partido. Hemos ganado el primero y ahora hay que pensar en Córdoba. Hemos hecho un partido completo, con control y situaciones de manejo de partido. Merecemos algún punto más que se nos ha ido escapando y con eso estaríamos más cerca. Queda vida. Hay que ganar el siguiente y todos los que quedan".

Nueve puntos desventaja. "Lo creo porque las situaciones de los equipos van cambiando para bien y para mal. Estamos haciendo las cosas bien, con cierto criterio y dando continuidad a las cosas. Vamos a intentarlo. Es nuestra obligación. A ver qué ocurre. No tenemos nada que perder. Defendemos un escudo muy bonito".

Forma de ganar. "Ganar siempre viene muy bien. El día de la Real Sociedad B tuvimos más ocasiones. Siempre viene bien hacerlo sin aprietos. Hemos hecho un partido de equipo maduro".

Atar a Gelabert, Duba y Otero. "Hablar de futuro ahora no tiene sentido, pero tenemos que crecer en base a futbolistas importantes de este año. Es lo principal de cara a ser mejores cada día".

Ataque. "Sabíamos que desde el control podíamos generar situaciones ocupando mejor el área. Con el cambio de posición de Duba y Otero podíamos ganar juego interior. Dentro del plan, podíamos estar cómodos. Ha salido bien".

Más fútbol. "Hemos tenido la capacidad de hacer click en distancias de juego para ir más junto con la pelota hacia adelante. El día de Las Palmas fue buena también con pelota. Pecamos por momentos de inseguridad. Los equipos tardan mucho en construirse. El equipo está un poco más hecho, esa sensación transmite. Es importante".

Cuenca. "Ha hecho un buen partido. No tuvo un partido fácil. Tiene un margen amplio de mejora".

Madurez tardía. "No hemos sido muy fiables de manera continuada como somos ahora. Quizá podíamos haber hecho mejores resultados. Insisto en que la competición nos debe algún punto. Ojalá esto nos hubiera pasado (esta madurez) hace unas semanas. Quedan 18 puntos en juego y vamos a pelear para seguir con vida".

Guille. "Estuvo con molestias importantes, no ha empezado con las mejores sensaciones. Iba un poco mermado. Es importante para nosotros".

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Gasolina. "Sí, claro, queda. Ojalá para diez partidos, pero vamos a centrarnos en el primero. Mirar más allá de Córdoba no tiene mucho sentido".