El entrenador del Cádiz, de asumir el roto ante el Sporting a aferrarse al cargo: "Es demasiado golpe, pero estoy con fuerza"
"Veníamos con la idea de competir mucho mejor", resumió el preparador de los amarillos
"La sensación es negativa". La cara de Sergio González durante el final del partido del Cádiz en El Molinón era un poema. Lo resumió, después, en rueda de prensa, donde defendió la imagen de su equipo ante el Sporting durante la primera parte. Hasta ahí. "Veníamos con la idea de competir mucho mejor. No hemos empezado mal. Estamos muy vulnerables y nos está afectando mucho. El primer gol lo puedes soportar, pero el segundo ya es demasiado golpe", explicó.
"Sabíamos que era una situación complicada, pero teníamos una mejor posición que la actual. Los partidos ante Córdoba y Andorra en casa...", señaló Sergio sobre la ilusión con la que regresó al Cádiz y la realidad que se respira ahora, tras encadenar la sexta derrota consecutiva. "El vestuario está destrozado. No es el partido esperado ni el que veníamos a hacer. Esto trata de levantarse. Es un golpe muy fuerte. Teníamos la bola extra de conseguir una victoria y dar un golpe sobre la mesa", detalló.
La dinámica del Cádiz lleva a pensar que pueda producirse un nuevo cambio de entrenador. "Entiendo mi vinculación con el club y estoy con mucha energía. Los golpes son fuertes, pero si el entrenador no está fuerte, quién lo va a estar", afirmó. "La dinámica no está acompañando. Llevamos muchos partidos sin conseguir la victoria. Tenemos que cambiar la imagen. La segunda parte, en los últimos veinte o treinta minutos, han sido lapidarios. Hay que entender la situación en la que estamos. Hay que conseguir en casa contra Las Palmas hacer ese ‘click’", sentenció.
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