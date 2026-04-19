El Sporting golea al Cádiz sin despeinarse: doblete de Duba y tanto de Otero para volver sonreír (3-0)

Volvió a ganar el Sporting y lo hizo con una de las victorias más plácidas de la temporada en El Molinón. Dubasin, por dos veces, y Otero, castigaron la apatía de un Cádiz de paso por Gijón pese a la amenaza de los puestos de descenso. Pudo ser más amplia la goleada de los rojiblancos, superiores de principio a final, para corresponder el respaldo de una afición que volvió a rozar los veinte mil en casa pese a lo caro y lejano que se ha puesto el play-off. Triunfo, al menos, para recuperar la sonrisa en un final de temporada que asoma con más morros que otra cosa.

Duba en punta. Otero, a banda. Y Cuenca, de vuelta al once. Con retoques y una novedad en el equipo, el Sporting recibió a un Cádiz con el agua del descenso al cuello tras cinco derrotas consecutivas. Salieron los amarillos con la agresividad de quien está advertido de los intensos inicios de El Molinón. Dubasin, por dos veces, y Otero se llevaron los golpes antes de que Climent, en el minuto nueve, y Juan Díaz, en el trece, estrenaran las tarjetas reclamadas por la grada. De un plumazo, los laterales de un discutido Sergio González, advertidos. Hasta ahí duró el cuadro gaditano.

Amenazó el equipo gijonés después en dos llegadas por los costados, las zonas más debilitadas. Primero con Guille, incansable y vertical, y más tarde en un gran balón de Gaspar a la cabeza de Otero. El partido, con todo, parecía envuelto de cierto aire descafeinado por la situación de dos equipos llamados a pelear por estar en Primera y huérfanos de ilusión. Lo supo aprovechar el Sporting.

Acarició el primero el Sporting pasado el cuarto de hora, en un balón que se paseó, por dos veces, por área pequeña sin encontrar rematador. Tenía la pelota y el control el equipo de Borja Jiménez sin ser capaz de agobiar a un rival tibio, entre la apatía y el temor de volver a perder. Minutos de tanteo que dieron para jugar a otras cosas, como el parón por un choque de cabezas entre Pablo Vázquez y García Pascual. Derivó en atención añadida al portero visitante y, posteriormente a Yáñez, contagiado por la picardía de ganar tiempo para no ver a su equipo con diez, dado que Pablo y García Pascual habían tenido que salir del terreno juego. El partido caminaba al descanso sin vértigo ni grandes ocasiones. Ni dueño en el marcador. Hasta que los de arriba empezaron a convertir cada lapsus visitante, en un destrozo.

Acabó pillando el Sporting al Cádiz en una mala salida de balón de Diarra. Su pérdida, en tres cuartos de campo, tras la presión de Corredera, dio paso a lo que más le gusta a los rojiblancos: correr al espacio. Contragolpe rojiblanco y el primero de la tarde superada la media hora de juego en apenas cuatro toques. Prolongó Gaspar, abrió Gelabert a Otero y el colombiano, tras diagonal hacia el carril zurdo, buscó al “Pingüino” en el corazón del área. Solamente hubo que empujar. Murió la primera parte entre nuevos golpes, esta vez de Yáñez sobre uno de sus compañeros, Andrés Cuenca. La ventaja rojiblanca hacía justicia a los méritos vistos en el campo.

Movió el banquillo el Cádiz para iniciar la segunda parte, con la entrada de Lucas y Brian Ocampo por Roger y Antoñito. Se encontró a las primeras de cambio con dos llegadas de Otero y Dubasin para sentenciar. Especialmente la de este último, al ejecutar mordida una vaselina que quedó a medio camino. A la tercera fue le vencida. Otro contragolpe, con Gaspar dividiendo por el medio y Otero, escorado ahora a la diestra, encañonando para cruzarla a la reda tras tocar lo justo ene l pie de Iker Recio. No iban ni cinco minutos de la reanudación. Cómodo y plácido partido para el Sporting.

El equipo de Borja Jiménez empezó entonces a gestionar la ventaja y los minutos. Manu Rodríguez saltó por Gelabert a fata de media hora después de un golpe en el rostro del palentino. El Cádiz sumó cambios de mayor proyección ofensiva en busca de reanimar un ataque dormido, como el partido. Estuvo cerca de quedarse con diez tras una fea entrada de Kovacevic sobre el vertical Otero. Se quedó en amarilla lo que fue una entrada de naranja. El cafetero, Gaspar y Duba se buscaron y se encontraron las veces que quisieron. Así pudo llegar el tercero en un doble remate taponado por un Cádiz que se temía lo peor ya.

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El tercero entró en la siguiente. Otero buscó al espacio a Duba, que tras arrancar desde el centro del campo, tuvo tiempo a conducir y fusilar al portero amarillo con un nuevo derechazo cruzado. El final navegó entre un triple cambio para dar descanso a Guille, Oter y Duba, y devolver al verde a un Amadou desaparecido durante varios partidos. También entre una roja vista por el visitante Ortuño por una entrada sobre Diego, que terminó en amarilla tras llamada desde el VAR. Triunfo balsámico para intentar dar algo de emoción a la larga travesía en el desierto de este final de temporada.