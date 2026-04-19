El Sporting inaugura la nueva Puerta 0 de El Molinón que inmortaliza a los que "dieron vida a los primeros años del Club"

"En memoria de quienes, con su entrega, dieron vida a los primeros años del Club", reza desde este domingo en la Puerta 0 de El Molinón. El Sporting, gracias al empeño y trabajo de la Asociación Anselmo López, inauguró esta nueva entrada al estadio que honra a aquellos primeros jugadores, directivos y entrenadores, algunos de ellos que actuaban de las tres cosas a la vez, que impulsaron la creación y consolidaron lo que ahora es el sentimiento de toda una ciudad y parte de la región. En el acto, visiblemente emocionados, estuvieron presentes algunos de los familiares de los fundadores, también los miembros de la Asociación Anselmo López, veteranos del club como Claudio, Joaquín, Eloy o Ablanedo II y resto de aficionados que no se quisieron perder la nueva imagen de la puerta. Entre ellos, tuvo un lugar preferente María Isabel Vega, que a falta de conocer los datos de la futura campaña de abonados, es la actual socia número tres y la más antigua del club.

"Es un día muy especial y que para mí significa un gran orgullo. Poder ser responsable de gestionar una institución que tiene tanta historia y que representa tanto para la gente es un gran honor y un privilegio", expresó José Riestra, presidente ejecutivo del Sporting que ensalzó la figura de estos pioneros. "En la vida, uno no sabe a dónde va, si no sabe de dónde viene. Poder reconocer el gran trabajo, esfuerzo y lo que estas personas hicieron hace 120 años, estoy seguro de que el día de hoy, estén donde estén, no se pueden sentir más orgullosos de lo que fundaron. No solo es un club de fútbol, sino una identidad y gran familia que se siente sumamente orgullosa de ser sportinguista, que lo lleva en el corazón y que lo va transmitiendo por toda España", añadió Riestra que también dejó un mensaje de tranquilidad. "Pueden estar seguros de que estaremos gestionando e impulsando estos valores que nos transmitieron estos grandes visionarios", cerró el presidente.

Desde el Ayuntamiento, Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Institucionales, estuvo presente para reconocer que "no se entiende Gijón sin el Sporting" y recordó que las instituciones, el club y las asociaciones van a seguir empujando para avanzar en la modernización de El Molinón. "Seguiremos empujando porque este estadio, que sigue en el lugar en el que nació fuera de cualquier tipo de especulación urbanística, podamos disfrutarlo entre todos y haciendo un esfuerzo de comprensión, sabiendo que tenemos un campo fantástico, en el centro y que tiene sus limitaciones. Entre todos hay que empujar para mejorarlo y entendiendo lo que tenemos", señaló González-Palacios.

Por parte de la Asociación Anselmo López, Nacho Fernández, recordó que, para ellos "es un deber y un compromiso" reconocer a "quienes con su visión y esfuerzo dieron forma a lo que hoy es más que un equipo de fútbol, es un símbolo de la ciudad y de la identidad colectiva". "Este homenaje, nace con la convicción de que la historia debe ser recordada, cuidada y transmitida, por ello, hemos querido dejar constancia, en este lugar tan significativo, del legado de aquellos que dejaron su tiempo, su vida e ilusión, como pioneros de nuestro querido Sporting", cerró Fernández, antes de que los familiares desvelaran la nueva imagen de la puerta.

El secretario que hizo Real al Sporting

Con una gran fotografía de una alineación del equipo de 1912 luce la nueva imagen de la Puerta 0, acceso que, los días de partido, lleva al palco de autoridades, del Ayuntamiento y a la zona de protocolo y que también sirve de entrada para El Molinón Tour y el Espacio Quini. A la derecha, bajo la inscripción antes citada, se recoge el nombre de los veinte impulsores del Sporting: Alfredo Bernaldo de Quirós, Ángel Pardo, Anselmo López, Cesáreo Cadavieco, Conrado Pineda, Corsino de la Riera, Emilio Fernández, Florentino García, Ignacio de Loyola Pineda, Ignacio Lavilla, Indalecio Zureda, Jacobo Argüelles, José Barroso, José Morilla, Julio Barroso, Julio Bernaldo de Quirós, Manuel Muñiz, Óscar Muñiz, Ramón Muñiz y Ángel Álvarez.

De este último, algunos de sus nietos acudieron al acto, emocionados al recordar la figura de su abuelo que, además de futbolista y entrenador, fue el primer secretario del club y cumplió un papel clave en uno de los grandes hitos del Sporting. "No lo conocí, pero sé de su trayectoria, tengo fotos de él, en 1905, jugando con el equipo que acabaría llamándose Sporting de Gijón. Como primer secretario, fue a pedir al rey Alfonso XIII que al Sporting de Gijón le concediesen el título de Real", señaló Luis Miguel Álvarez, nieto de Ángel Álvarez.

Noticias relacionadas

"Mi suegro fue el que solicitó el título de Real al Sporting, ¡casi nada!", recordaba minutos después Esperanza Díaz, su nuera que, bufanda rojiblanca al cuello, se emocionaba lo mismo que lo hacía Mercedes Álvarez, otra de las nietas y la única que lo llegó a conocer. "El recuerdo que tengo de él maravilloso, me llevaban a su casa a jugar y pasamos grandes tardes. Me emociono mucho", reconocía la mujer. A su lado, su tío Víctor Ángel Álvarez también mostraba orgullo, aunque ocultaba entre risas su preferencia por otro club a pocos kilómetros. "Por él y por los otros fue por lo que empezó esto. En aquellos tiempos tuvo que ser muy complicado y lograron mucho", asumió, volviendo a observar esa puerta que inmortaliza a veinte grandes figuras del club. "De la arena de San Lorenzo, a la eternidad de El Molinón", cierra el nuevo decorado de este acceso, nueva muestra sportinguista del reconocimiento a sus leyendas.