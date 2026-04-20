Homenaje de la Peña Miguel del Río por su tercer aniversario
Los miembros se reunieron este domingo en su sede de Madrid
C. TAMARGO
Gijón
Con motivo del tercer aniversario del fallecimiento de Miguel del Río, gran seguidor del Sporting, sus amigos y compañeros que creearon una peña sportinguista en su honor y que lleva su nombre, se reunieron este fin de semana en su sede de Madrid para recordarle en la fecha señalada.
Coincidiendo con el partido del Sporting, estos seguidores en la diaspora se juntaron para hacer un emotivo homenaje a su amigo y ver el encuentro del Sporting-Cádiz en su sede de la céntrica calle de Santa Engracia de la capital.
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