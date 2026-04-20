"Va con la pierna elevada, pero el contacto es abajo": la conversación del VAR en la roja anulada al Cádiz contra el Sporting

En uno de los encuentros más tranquilos que se recuerdan en El Molinón, el VAR tuvo que intervenir en el minuto 81, con el marcador reflejando 3-0 a favor del Sporting, para corregir la decisión del colegiado Luis Bestard, que había expulsado por roja directa al mediocentro del Cádiz, Sergio Ortuño. En directo y desde el campo, la entrada sobre Diego Sánchez parecía excesiva, con la pierna en alto y en una jugada donde el central, escorado en banda derecha y a la altura de su área, despejaba el balón. Una acción aislada, que no revestía ningún peligro, pero que, dado lo abultado del marcador y la desesperación de los cadistas, parecía de roja clara.

Así lo consideró el colegiado balear que, apoyado por su asistente que se encontraba a escasos metros del lance, acudió sin pensarlo para mostrar la tarjeta roja. En los minutos previos, y en especial en el comienzo del encuentro, los pupilos de Sergio González aplicaron una excesiva dureza al partido, posiblemente fruto de lo que se juega su equipo, marcando el descenso y con una racha de cinco partidos perdidos, seis tras la visita en El Molinón.

El propio Sergio Ortuño fue protagonista en la primera parte de alguna acción merecedora de cartulina amarilla, pero solventó el encuentro sin ser amonestado hasta ese minuto 81 en el que fue a presionar a Diego Sánchez. El avilesino, apurado en su campo, despejó en largo ante la llegada del centrocampista. Ortuño llegó tarde, levantó la pierna y golpeó abajo al defensa del Sporting. En el momento, parecía roja clara provocada por la frustración.

"No golpea con los tacos en la rodilla"

Así lo vio Luis Bestard que no dudó en expulsar a Ortuño con roja directa. Sin embargo, echó mano a la oreja para escuchar por el pinganillo lo que Óliver De La Fuente, árbitro del VAR, le estaba comentando. "Luis, te recomiendo una revisión para que valores la potencial roja", señaló De La Fuente, como se puede apreciar en la grabación que ha hecho pública La Liga.

"Vale, estoy en la pantalla Oli", es la respuesta de Bestard, antes de que su compañero del comité castellano-leonés le explique las imágenes que le mostraron en el monitor. "Observamos que el jugador no golpea con los tacos en la rodilla y es una acción que no consideramos juego brusco grave, no le llega a pisar, no tiene intensidad alta", detalla. Con el plano lateral, se ve claramente como Ortuño llega tarde y con la pierna en alto, pero alcanza a bajarla antes de llegar a golpear a Diego Sánchez. Tampoco le pisa, pero sí que se pasa de frenada en una acción que, por suerte para el avilesino, quedó en un susto.

"Perfecto Oli, lo que veo es como el jugador va con la pierna elevada, pero al fin y al cabo el contacto se produce abajo. Por lo tanto, voy a cancelar la tarjeta roja al número 15 (Ortuño) y voy a amonestarle", fue la decisión de Luis Bestard que anuló la tarjeta roja y amonestó a Ortuño. No sería de roja la entrada, pero fue una acción innecesaria, en una parcela del campo alejada de la portería rival y en un minuto de partido en el que el resultado estaba casi sentenciado.

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La decisión arbitral indignó a un Molinón que observó por las pantallas las imágenes que se estaban emitiendo en ese momento en televisión y en el monitor arbitral. Dentro de que el partido fue plácido, la polémica arbitral ya venía de antes con una entrada dura de Kovačević sobre Otero. El central cazó al colombiano en un balón largo y muy prometedor. Tirándose al suelo y con las dos piernas por delante, dejó sobre el césped al ariete sportinguista que fue un blanco para los palos cadistas. En otra acción de “naranja”, el resultado fue de amarilla, en este caso, la que sacó Luis Bestard y que el VAR no entró a evaluar.