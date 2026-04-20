El Sporting abre conversaciones para extender la cesión de Cuenca

El Sporting ha iniciado los contactos con el entorno de Andrés Cuenca y mantiene una vía abierta con el Como para prolongar hasta el final de la próxima temporada la cesión del central. El canterano del Barcelona fue una de las incorporaciones de este mercado invernal y, pese a que ha gozado de pocos minutos debido a una lesión, es una pieza importante dentro del proyecto de Borja Jiménez. El club estaría interesado en alargar un curso más el préstamo. Por el momento, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, el zaguero pertenece al Barcelona, pero su traspaso está cerrado al Como y parece que se ejecutará este verano, por lo que el Sporting ya está en conversaciones con el jugador y plantea inciar el acercamiento al cuadro italiano para extender el préstamo en Gijón.

Andrés Cuenca llegó en el mercado invernal para reforzar una zaga con problemas y en donde solo Pablo Vázquez se ha mostrado como un central titular indiscutible. En su primer encuentro como rojiblanco, Cuenca dejó grandes sensaciones durante la hora que jugó ante el Huesca, formando pareja con Diego Sánchez y dejando ver algunas de sus cualidades: rapidez al corte, salida de balón aseada… Sin embargo, un pinchazo muscular le obligó a ser sustituido en el minuto 64. El parte médico arrojó la mala noticia de que sufría una rotura en el isquiotibial de la pierna izquierda que le ha tenido apartado durante dos meses. Pudo entrar en la convocatoria ante el Burgos y este domingo ya formó de inicio para cumplir un partido correcto y ante delanteros de envergadura como García Pascual, que le hizo trabajar en lo físico, uno de los puntos de mejora del central.

El propio Borja Jiménez reconoció después del encuentro que no había tenido un partido fácil y que el margen de mejora es todavía amplio. Desde el club ven con buenos ojos que el cordobés pueda sumar experiencia en el fútbol profesional en las filas del Sporting de Gijón y adoptando un papel importante. También supondría un refuerzo que no necesitaría una adaptación y que podría rendir desde el primer momento. Otro de los aspectos que también convencen sería el ajuste económico para reforzar una de las parcelas fundamentales. Por el lado del Como, que esta temporada ha dado un gran salto y todo indica que jugará competición europea, podrían ver con buenos ojos que Cuenca goce de todo una campaña con el Sporting para testearlo en el fútbol profesional y que vaya adquiriendo experiencia. El central cumplirá en junio 19 años y, pese a su juventud, muestra dentro del campo una madurez que podrá contribuir a su desarrollo a futuro.

Por el momento, en el Sporting se mantienen vivas las esperanzas de alcanzar un play-off que está a ocho puntos y en las oficinas ya han empezado a trabajar en la planificación del próximo curso, centrando de inicio en los jugadores que acaban contrato en pocos meses. El caso de Cuenca y Ferrari es similar. Ambos jugadores llegaron en invierno y, en poco tiempo, dejaron buenas sensaciones, aunque las lesiones les han lastrado. El central tiene ahora por delante seis partidos para seguir demostrando su nivel y de ahí que el Sporting quiera tener atada su continuidad. En el caso del charrúa, las condiciones son diferentes. El acuerdo de cesión firmado entre el Sporting y el Sint-Truidense cuenta con una opción de compra de alrededor de los dos millones que en Mareo están estudiando para ver cómo asegurar la continuidad del ariete sin tener que desembolsar esa cantidad. Otros cedidos como Justin Smith, que podrían contar para el Espanyol el curso que viene y cuyo contrato no refleja ninguna cláusula ejecutable por el Sporting, serán valorados más adelante.

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Entre las prioridades también está conocer el futuro de jugadores como Kevin Vázquez, Christian Joel, Jesús Bernal, Curbelo o Brian Oliván. De esta lista, solo el lateral izquierdo ha dejado muestras claras de que puede ser un jugador importante el curso que viene. Tanto Vázquez como Christian Joel cuentan con un rol muy secundario, opacados por Yáñez y Guille Rosas, y el rendimiento en el campo ha sido irregular. En el caso del portero, no obstante, en sus últimas participaciones suplió la baja de Yáñez sin problemas. Otro tema es el de Curbelo y Bernal, con peso en el vestuario y que llegaron a Gijón para ser importantes, pero no que no han conseguido la regularidad esperada debido a sus lesiones. También se trabaja en otras opciones con escasos minutos como los casos de Perrin, Amadou o Queipo. En principio, estos serían los nombres que podrían salir del club, sin olvidar, por supuesto, posibles ofertas que lleguen por los grandes activos: Dubasin, Gelabert, Otero o Guille. No obstante, desde el club han reiterado en varias ocasiones que solo dejarán marchar a estos jugadores si llegan ofertas que sean beneficiosas para ambas partes.