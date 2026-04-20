El Sporting aprueba realizar los entrenamientos del primer juvenil por las mañanas: las claves de una batería de cambios
El club introducirá la medida a partir de la próxima campaña tras consensuar la medida con las familias y realizar convenios académicos y de transporte
El Sporting ha aprobado este lunes que la plantilla del juvenil A del conjunto rojiblanco pase a entrenarse en su totalidad en horario matinal. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, la medida llega después de reunirse con las familias de los jugadores y sopesar una mejora en el trabajo que se realiza con el conjunto de División de Honor sin afectar a otras cuestiones como la formación académica, para lo que se ha intentando ir de la mano de los afectados y pactado convenios con centros educativos y transportes. Se busca un entorno más profesional, saludable y eficiente.
El cambio atiende a cuestiones de maximizar la calidad del trabajo formativo y para aliviar la carga de trabajo que se vive en Mareo por las tardes, foco horario donde entrenan la mayoría de los equipos del club. También supondrá una mejor adaptación a las dinámicas del primer equipo y el filial en una etapa en la que la formación se aproxima ya a aspectos más especializados. El propósito es que los canteranos puedan así gozar de un trabajo más individualizado y una atención más estrecha.
Esta posible profesionalización del División de Honor se enmarca dentro de un paquete más amplio de medidas que buscan reordenar la estructura de la base. Entre ellas figura la supresión del equipo benjamín y del cadete B, así como la desaparición del Sporting C, cuya estructura pasaría a integrarse en el área internacional del club donde ahora se encuentra Felipe Vega-Arango. En un conjunto de decisiones avanzadas en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, todas ellas forman parte de una reconfiguración del modelo de cantera. Se trata de una batería de medidas orientadas a optimizar recursos, reducir el volumen de jugadores y elevar el nivel de atención y rendimiento en los distintos escalones de la base, con la mirada puesta en adaptar Mareo a un contexto cada vez más exigente.
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