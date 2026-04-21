La baja de Corredera en Córdoba lleva al límite a la medular del Sporting de Gijón

El Real Sporting de Gijón pierde al centrocampista Álex Corredera para la visita de este domingo (14 horas) a El Arcángel de Córdoba. El centrocampista catalán cumplirá ciclo de amonestaciones tras alcanzar en el compromiso ante el Cádiz las diez tarjetas amarillas, y no podrá estar a disposición de Borja Jiménez en un partido que a nivel interno se aprecia como el último tren rojiblanco hacia el play-off y donde el equipo necesita ganar para mantener sus mínimas opciones de alcanzar la sexta plaza, ahora a ocho puntos.

Corredera es uno de los jugadores más utilizados por Borja y una pieza clave en una medular que ha sufrido muchísimo esta campaña, condicionada por las bajas. Supera los 2.800 minutos esta temporada y su peso se refleja también en los números: acumula 163 recuperaciones, 160 acciones defensivas y 46 intercepciones, además de ser uno de los futbolistas con mayor participación con balón, con 1.375 pases completados y un 88% de acierto. Su ausencia llega en una medular muy condicionada, ya sin Nacho Martín ni Mamadou Loum, lesionados de larga duración. Durante toda la temporada, Corredera ha sido el único centrocampista más fiable y regular (34 partidos disputados) del equipo rojiblanco.

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Smith, titular seguro

En este contexto, Justin Smith apunta a la titularidad tras ganar peso en las últimas semanas y llegar al último tramo de competición en un notable estado de forma. La duda para el entrenador abulense está en quién le acompañará, con Manu Rodríguez como principal opción para entrar en el once, mientras que Jesús Bernal queda como alternativa.