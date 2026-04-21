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La baja de Corredera en Córdoba lleva al límite a la medular del Sporting de Gijón

El catalán, que ha sido el centrocampista más fiable del curso en el club rojiblanco, cumple ciclo por tarjetas en El Árcangel

EN IMÁGENES: Victoria del Sporting frente al Cádiz en El Molinón

EN IMÁGENES: Victoria del Sporting frente al Cádiz en El Molinón / Ángel González / LNE

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

El Real Sporting de Gijón pierde al centrocampista Álex Corredera para la visita de este domingo (14 horas) a El Arcángel de Córdoba. El centrocampista catalán cumplirá ciclo de amonestaciones tras alcanzar en el compromiso ante el Cádiz las diez tarjetas amarillas, y no podrá estar a disposición de Borja Jiménez en un partido que a nivel interno se aprecia como el último tren rojiblanco hacia el play-off y donde el equipo necesita ganar para mantener sus mínimas opciones de alcanzar la sexta plaza, ahora a ocho puntos.

Corredera es uno de los jugadores más utilizados por Borja y una pieza clave en una medular que ha sufrido muchísimo esta campaña, condicionada por las bajas. Supera los 2.800 minutos esta temporada y su peso se refleja también en los números: acumula 163 recuperaciones, 160 acciones defensivas y 46 intercepciones, además de ser uno de los futbolistas con mayor participación con balón, con 1.375 pases completados y un 88% de acierto. Su ausencia llega en una medular muy condicionada, ya sin Nacho Martín ni Mamadou Loum, lesionados de larga duración. Durante toda la temporada, Corredera ha sido el único centrocampista más fiable y regular (34 partidos disputados) del equipo rojiblanco.

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