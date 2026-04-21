La fe del play-off en el Sporting pasa por Dubasin y Otero / .

Un triunfo para mantener la esperanza y tres goles para certificar una de las parejas más prolíficas que se recuerdan en Gijón. Tras el golpe en Burgos, el Sporting se levantó el domingo, y de un salto, a costa de un Cádiz moribundo. Lo hizo impulsado por Juan Otero y Jonathan Dubasin, dos delanteros mordaces que ni son arietes, ni son jugadores de banda, simplemente son atacantes y en su máxima expresión. Dos goles del Pingüino y otro del cafetero, que también sumó dos asistencias, sellaron un triunfo que deja al Sporting a ocho puntos del play-off y con seis jornadas por delante.

Las parejas más letales de la Liga / .

El golpe en Burgos parecía definitivo y más viendo que es el equipo que actualmente marca la zona de promoción. Sin embargo, el Sporting no está del todo muerto. La brecha es enorme y no hay registros anteriores que apoyen la convicción que se vive en el seno del equipo para acortar la diferencia, pero si los números salen, no es solo por una cuestión de fe, sino de confianza en el trabajo lo que mantiene a Borja Jiménez y sus jugadores enfocados en el objetivo. Por el camino, Córdoba, Ceuta, Málaga, Zaragoza, Almería y Granda. Seis encuentros y cuatro de visitante, la gran asignatura pendiente de un Sporting que si quiere hacer la machada tendrá que sacar los puntos lejos de El Molinón.

La convicción del equipo pasa por mantener la sociedad Otero-Dubasin que en el último encuentro se le vio muy bien acompañada por Gaspar y Gelabert. Los dos delanteros suman 42 participaciones de gol en los 48 tantos del equipo en liga, una estadística que demuestra la dependencia en sus dos máximas figuras. Solo otras dos parejas están por encima este año: la formada por Iñigo Vicente y Andrés Martin, con 52 participaciones para el Racing de Santander, y la de Sergio Arribas y Adrián Embarba con 50 goles para el Almería.

Los registros de Dubasin han explotado esta campaña, con quince goles hasta la fecha que le colocan como uno de los máximos artilleros del Sporting en los últimos años. El Pingüino, además, ha contribuido con tres asistencias. Por su parte, Juan Otero asiste lo mismo que anota. Doce goles y sendas asistencias hacen del colombiano el atacante más completo de la categoría y principal baluarte de la ofensiva sportinguista.

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La importancia de Dubasin y Otero para el Sporting recuerda a la de dos de las mejores parejas en cuanto a números que se han visto en las últimas décadas en El Molinón. Por un lado, la asociación entre Carlos Carmona, con diez goles y diez asistencias, y Michael Santos, con 17 goles y cuatro asistencias, en la temporada 2017/18 en el regreso a Segunda División. Por el otro, la de los serbios Stefan Šćepović, 23 goles y nueve asistencias, y Dejan Lekić, 12 goles y nueve asistencias, en la 2013/2014. Los espigados arietes dejaron una marca de 48 participaciones de gol que pueden alcanzar Dubasin y Otero este año. Estará por ver si también consiguen, como hicieron estos dúos del pasado, meter al Sporting en play-off.