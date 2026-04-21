Felipe Vega- Arango asumirá también el banquillo del Sporting C vinculado al área de Internacional

La inclusión del actual Sporting C en el área internacional del Real Sporting de Gijón va a tener un reflejo directo en la figura de Felipe Vega-Arango, que apunta a asumir el banquillo de este proyecto de negocio en verano, todo un año después de llegar a la entidad rojiblanca como director de Mareo. Su nombre, como adelantó Killer Asturias y pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA, es el elegido para liderar este proyecto financiero. El movimiento no es menor, ya que sitúa al máximo responsable del área internacional también al frente del equipo que actualmente ocupa la plaza del Sporting C, evidenciando hasta qué punto esa estructura pasa a depender directamente de ese departamento.

No se trata de un relevo convencional ni de una decisión deportiva al uso. La elección de Vega-Arango refuerza la idea de que ese equipo deja de responder a la lógica habitual de cantera para integrarse de lleno en el modelo internacional del club.Toda la estructura quedará vinculada al área de negocio internacional, dentro de la estrategia del Grupo Orlegi. En ese marco, el proyecto está considerado clave para la generación de ingresos y para avanzar en el objetivo de equilibrar las pérdidas. En su desarrollo ha tenido una implicación directa Alejandro Irarragorri, que ha participado en la negociación del acuerdo con la Coppermine Soccer Academy, base sobre la que se construrá el equipo. Ese acuerdo condiciona por completo la configuración de la plantilla. Todos los jugadores procederán de esa vía internacional y ninguno pertenecerá a la cantera rojiblanca, en un planteamiento que rompe con el funcionamiento tradicional. De hecho, ninguno de los futbolistas que actualmente forman parte del Sporting C continuará en este nuevo proyecto, que contará con un grupo completamente nuevo.Tampoco seguirá el actual entrenador, Pablo Pantiga, dentro de una reconfiguración total tanto del vestuario como del cuerpo técnico.

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Además, el equipo queda al margen del circuito formativo. Ningún jugador del juvenil ni de otros niveles de Mareo pasará por esta estructura. Los perfiles con mayor proyección seguirán su recorrido habitual dentro del club, principalmente hacia el Sporting Atlético o mediante cesiones, pero sin relación con este equipo. Así, esta plaza dejará de funcionar como un tercer equipo o como un escalón dentro de la estructura deportiva. No tendrá vínculo en ese sentido con el resto de conjuntos del club. La única coincidencia será la categoría en la que compita —ya sea la Primera RFFPA o la que corresponda en función de la situación del filial en la Tercera Federación—, un encaje que resulta significativo por la desconexión total en todo lo demás.