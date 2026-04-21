El nuevo modelo del Sporting impulsa cambios de instituto entre sus juveniles para compatibilizar estudios y fútbol

El movimiento ya se ha activado. En los últimos días, padres y madres de jugadores que promocionan desde Liga Nacional al División de Honor del Real Sporting de Gijón han comenzado a reorganizar el futuro académico de sus hijos, una vez que el club rojiblanco ha confirmado que a partir de la próxima campaña el juvenil A se ejercitará en Mareo por las mañanas y no por las tardes, como venía siendo costumbre. Algunos padres y madres de los jugadores han iniciado ya el traslado de expediente a nuevos centros educativos para poder adaptarse al nuevo escenario que plantea el club.

El foco está en los futbolistas que continuarán sus estudios en instituto, obligados a redefinir su rutina diaria para compatibilizar el fútbol con la formación. Varias familias han optado por cambiar de centro con el objetivo de acogerse a modalidades en horario de tarde, especialmente el bachillerato nocturno. En concreto, cinco o seis jugadores procedentes del Liga Nacional, además de algún perfil de categorías inferiores que da el salto, han iniciado ese proceso. En Gijón, esta opción solo la ofrecen el IES Padre Feijoo y el IES Calderón de la Barca, que se han convertido en referencias para facilitar la transición. A ello se suma la alternativa semipresencial del IES Doña Jimena, otra vía que algunos jugadores valoran según su situación particular.

El acceso a estas modalidades exige cumplir determinados requisitos administrativos, como disponer de contrato laboral o acreditar circunstancias excepcionales. En ese proceso, el Sporting ha desempeñado un papel activo.Ese acompañamiento ha sido constante y cercano. El club ha mantenido contacto directo tanto con las familias como con los propios centros educativos para garantizar que el cambio no afecte al desarrollo académico de los jugadores. De hecho, el Real Sporting de Gijón ha cuidado en todo momento que sus futbolistas puedan continuar con sus estudios, una prioridad que ha marcado toda la planificación. En este contexto, no se ha producido rechazo: ningún padre o madre ha trasladado al club su intención de dar de baja a su hijo por este cambio de rutina, una circunstancia que refuerza la aceptación del nuevo modelo.

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El escenario es distinto para los jugadores que darán el salto a la universidad, donde la compatibilidad con el horario de mañana resulta mucho más sencilla y no plantea dificultades relevantes. Todo este proceso se enmarca en el proyecto avanzado en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA: el Sporting de Gijón ha decidido que su División de Honor juvenil pase a entrenarse en horario de mañana a partir de la temporada 2026-2027. Se trata de un cambio de calado que rompe con el funcionamiento histórico de Mareo, donde el principal equipo juvenil se había ejercitado durante décadas en horario de tarde, y que transforma de forma significativa la estructura del fútbol base rojiblanco. La medida responde a una apuesta del club por profesionalizar el División de Honor y acercarlo al máximo a las dinámicas del primer equipo y del Sporting Atlético. El objetivo es acelerar los procesos de adaptación de los jugadores, integrándolos en rutinas, metodologías y exigencias propias del fútbol profesional. En ese sentido, el entrenamiento matinal permite una mayor conexión entre categorías y facilita el seguimiento directo por parte de los técnicos del primer equipo y del filial, en un modelo cada vez más extendido en el fútbol español. Además, esta reestructuración coincide con la desaparición prevista del Sporting C, lo que refuerza el papel del División de Honor como tercer escalón dentro del organigrama deportivo y aumenta su peso específico dentro del modelo formativo.