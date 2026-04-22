El Sporting inicia otro terremoto en Cádiz: cambios tras la derrota en El Molinón

Anunció en El Molinón que tenía fuerzas, "energía" para sacar la situación adelante, pero el ciclo de Sergio González en el Cádiz está agotado. El club ya le busca relevo en el banquillo para revertir una dinámica resumida en seis derrotas consecutivas, la última ante el Sporting el pasado domingo, que ha dejado al conjunto amarillo mirando al abismo del descenso, del que le separa tres puntos. Sería el tercer técnico del cuadro gaditano esta campaña, iniciada por Gaizka Garitano.

Varios nombres se sitúan en la órbita del Cádiz para hacer escapar al equipo del descenso en las últimas seis jornadas de Liga. Entre ellos está el de Imanol Idiákez, junto a otros perfiles como el exsevillista Manolo Jiménez. La preocupación es máxima en torno a un equipo que ofreció una pésima imagen ante el Sporting en El Molinón. El 3-0 final pudo ser más amplio.

La dinámica del Cádiz ya llevaba a pensar el domingo que pudiera producirse un nuevo cambio de entrenador. "Entiendo mi vinculación con el club y estoy con mucha energía. Los golpes son fuertes, pero si el entrenador no está fuerte, quién lo va a estar", afirmó Sergio González. "La dinámica no está acompañando. Llevamos muchos partidos sin conseguir la victoria. Tenemos que cambiar la imagen. La segunda parte, en los últimos veinte o treinta minutos, han sido lapidarios. Hay que entender la situación en la que estamos. Hay que conseguir en casa contra Las Palmas hacer ese ‘click’", sentenció.