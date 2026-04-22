Orlegi ultima la venta de Atlas al dueño de Duro Felguera: esta es la operación de la que se habla en México
La operación deberá ser autorizada por la Liga MX, que somete este jueves a la aprobación de su asamblea de dueños
El Grupo Orlegi, propietario del Sporting de Gijón, tiene un principio de acuerdo para la venta del Atlas al empresario mexicano José Miguel Bejos, en una operación que todavía no está cerrada y que queda pendiente de los trámites formales en el fútbol mexicano. Las negociaciones han avanzado en los últimos días hasta fijar las bases del entendimiento entre las partes, aunque el acuerdo no está completamente rubricado, pero sí en estado muy avanzado. Como es preceptivo, la operación deberá ser autorizada por la Liga MX, que somete a la aprobación de su asamblea de dueños cualquier cambio en la propiedad de sus clubes. La reunión prevista para mañana se presenta como una fecha relevante dentro del proceso, ya que la venta podría someterse a consideración de ese órgano.
El perfil del comprador sitúa el foco también en Asturias. José Miguel Bejos es el presidente del Grupo Prodi y Mota-Engil México, sociedades que han tomado el control de Duro Felguera, compañía con sede en Gijón que desarrolla actividad en el ámbito de la energía y la industria.
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