Un partido de España en El Molinón para 2028: iniciativa con mucha historia liderada por aficionados del Sporting

"98 años de un vínculo eterno". Un 22 de abri de 1928, El Molinón acogió su primer partido de la selección española de fútbol. Fue también la primera vez que España jugó en Asturias. La efeméride ha sido recordada este miércoles por la Asociación Anselmo López, colectivo formado por un grupo de sportinguistas que han hecho posible iniciativas como el "Paseo de la fama". Ahora, su objetivo es el de intentar conseguir que España vuelva al municipal gijonés en 2028, enmarcando este encuentro en el centenario de aquel primer partido en la región. Fue con Italia como rival. Hasta el momento, Gijón es la cuarta ciudad del país que más partidos ha acogido de España, un total de 11, empatada con Málaga. Por delante se sitúan Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona.

"Fue un hito que marcó nuestra historia y la del fútbol español en el templo más antiguo", subrayan desde la Asociación Anselmo López sobre aquel primer partido de España en Gijón, en 1928. Por ello, han empezado a promover esta iniciativa, compartida por redes sociales y respaldada por muchos aficionados al fútbol. "Desde la Asociación Anselmo López lanzamos un reto ilusionante: instamos al Real Sporting y a la Federación Asturiana de Fútbol a iniciar los trámites para que Gijón sea sede de la selección en 2028", detallan.

Un partido con mucha historia

El España-Italia en El Molinón estuvo marcado por varios condicionantes y una gran expectación. En un reportaje publicado por LA NUEVA ESPAÑA en 2009 se recordaba cómo impactó en la prensa de la época el partido de la selección, que visitó por primera vez Asturias. En la «Página Deportiva» del martes 20 de marzo de 1928, «La Prensa» anunciaba: «El partido España-Italia será en Gijón». Era el primer encuentro entre selecciones nacionales que se disputaría en Gijón y en Asturias. «Ricardo Zamora nos dice que el mejor terreno de juego de España es el de El Molinón. Y esa autorizada opinión avala la celebración en nuestra villa del partido España-Italia».

Los acontecimiento se precipitaron. El 27 de marzo «La Prensa» ya informaba de que «ayer dieron comienzo las obras de reforma y ampliación de El Molinón (...) Se agrandará la grada, que tendrá quince filas y será retirada para dejar entre ella y la balaustrada un pasillo de cinco metros de anchura. Estará colocada paralela al campo y ocupará todo el lateral. Toda la parte existente detrás del gol del fondo será preferencia, y allí se construirá una gradona de quince filas. Desaparece en el lateral de preferencia todo lo existente en la actualidad y en toda la extensión de la línea del campo de juego se construirá la localidad cubierta, o sea, una fila de ochenta palcos, y tras de ella un pasillo y después doce filas de gradas (...) Esta grada cubierta tendrá capacidad para cuatro mil personas, y toda la reforma dará una cabida al campo de quince a dieciséis mil almas».

Y el 1 de abril «La Prensa» elogiaba: «Pocas veces hemos visto que se tome un asunto con tanto interés como éste del partido Italia-España. Y es sencillamente porque todo el mundo se ha dado perfecta cuenta de la suma importancia que esta contienda deportiva significa para nuestra villa, no sólo en su aspecto futbolístico, sino en el económico»

El 21 de abril se hicieron las pruebas de resistencia de la gradería central cubierta, de 114 metros de longitud. Las firmaron los ingenieros Jesús Fernández, Roberto de Agustina, Ismael Figaredo y José María Elizalde. En la construcción de la tribuna se emplearon 238 toneladas de cemento Cangrejo y Cangrejo Diamante, «desencofrándose el corriente a los cuatro días y el Diamante a las veinticuatro horas». En diez días se construyó la parte de cemento de la tribuna de preferencia. La S. A. Juliana Constructora Gijonesa se hizo cargo de la cubierta metálica. «Se dio principio en los talleres el día 3 de abril y quedaron terminadas y montadas el día 16 del mismo mes».

El partido se disputó el 22 de abril y el 24 «La Prensa» volvía a elogiar «la formidable obra que ha realizado el Real Sporting, construyendo en veinte días uno de los mejores y más capaces campos de España».