Un "plan renove" en defensa: los planes del Sporting para el futuro proyecto

"Somos todos conscientes de dónde pudimos acertar y fallar en lo táctico, lo técnico y lo estructural", reconoció sin paños calientes Borja Jiménez después de la aparatosa derrota en El Plantío que dejó al proyecto virtualmente sin opciones de alcanzar el play-off. Aunque el técnico y los jugadores se obstinan en mantener con vida la candidatura del equipo rojiblanco a esa competida sexta plaza que da acceso a los play-off de ascenso, desde hace ya varias semanas que a nivel interno se asumen errores estructurales en la planificación y se trabaja con un boceto de la que será la futura plantilla del equipo rojiblanco para la campaña 2026-2027. Ese análisis interno detecta errores que anticipan cambios. Esa lectura, tratada en las reuniones semanales en Mareo entre ejecutivos del club y el propio Borja Jiménez, pone el foco en problemas estructurales en la zaga, pero también dibuja un diagnóstico más amplio: fragilidad defensiva —con 44 goles encajados hasta la fecha—, inconsistencia en la medular y una evidente falta de fondo de armario que ha condicionado el rendimiento del equipo en los momentos clave de la temporada.

En ese contexto, la renovación de la línea defensiva se presenta como una de las prioridades absolutas de cara al próximo curso. La comisión deportiva ya peina el mercado en busca de refuerzos con un objetivo definido: incorporar dos centrales, un lateral derecho que compita con Guille Rosas, un lateral izquierdo —en función de lo que ocurra con la continuidad de Brian Oliván, actualmente en estudio— y un portero joven que eleve el nivel competitivo bajo palos aunque se sigue confiando en Rubén Yáñez como líder de la meta.

Dentro de esa reestructuración, hay un nombre subrayado en rojo: Andrés Cuenca. Su continuidad está considerada clave tanto por la dirección deportiva como por el propio Borja Jiménez. De hecho, el club ya ha trasladado a su entorno su intención de asegurar su presencia en el proyecto, avanzando en la fórmula de una nueva cesión y dejando clara su voluntad de que el zaguero siga siendo pieza importante en el equipo. Pero la gestión dependerá después de la decisión del Como italiano, que apunta a ser el propietario de los derechos del jovencísimo zaguero. En Mareo mantienen un canal abierto con el Como, que todavía no ha tomado una decisión definitiva con el futuro del central. Fuentes consultadas recalcan que en el Como consideran prematuro su incorporación a la primera plantilla y están abiertos a una nueva cesión. Además de Cuenca, en Mareo ven necesario fichar a otro zaguero, quizá más veterano, que competiría con Pablo Vázquez, a quien le resta un año de contrato, y Diego Sánchez.

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El club está abierto a buscar una solución para Lucas Perrin, que tiene contrato hasta 2027 y no entra en los planes de Borja Jiménez, mientras que Kevin Vázquez no continuará en el lateral derecho y Christian Joel tampoco seguirá como portero del primer equipo. Las necesidades no se limitan a la defensa. La medular es otra de las zonas señaladas en ese análisis interno. Las lesiones de larga duración de Mamadou Loum y Nacho Martín han dejado al equipo sin alternativas y han reforzado la idea de acudir al mercado en busca de al menos dos centrocampistas. En ese sentido, la comisión deportiva tenía marcado en rojo el nombre de Sergio Álvarez, pero el club no logró avanzar a tiempo en la operación y el avilesino acabó renovando por dos temporadas con el Eibar, perdiéndose así una de las prioridades que se manejaban para reforzar la medular. La comisión deportiva ve prioritario firmar a un "6" físico, experimentado, que pueda añadir de liderazgo a la plantilla.