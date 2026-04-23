Brian Oliván, seria duda para el partido del Sporting de Gijón en Córdoba
El lateral izquierdo tiene problemas físicos que le han impedido ejercitarse con normalidad junto al grupo
Contratiempo para Borja Jiménez. Brian Oliván, lateral izquierdo del Real Sporting de Gijón, es seria duda para el partido de este domingo (14:00 horas) ante el Córdoba CF en El Arcángel. El futbolista presenta problemas físicos que no parecen graves, pero que podrían impedirle competir en este encuentro. Oliván no se ha ejercitado este jueves junto al resto de compañeros. El partido se observa a nivel interno como importante para apurar las opciones de play-off del conjunto gijonés. Con Oliván casi descartado para el encuentro, Diego Sánchez apunta a ser el dueño del lateral izquierdo defensivo. Pablo García es otra opción para competir como defensa zurdo, aunque todos los focos apuntan a Diego Sánchez. El zaguero avilesino regresará al lateral zurdo por necesidad. Andrés Cuenca y Pablo Vázquez apuntan a repetir como pareja de centrales tras cuajar una notable actuación en el último compromiso de Liga en El Molinón ante el Cádiz. Andrés Cuenca será, por lo tanto, titular en su regreso a Córdoba, donde compitió siendo un crío en las categorías benjamín y alevín antes de firmar por el Sevilla.
Por su parte, Álex Corredera también será baja al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras alcanzar las diez tarjetas amarillas. La baja de Corredera es sensible, porque priva al equipo de su jugador más fiable en una medular coja por la lesión de Nacho Martín. En ese sentido, Borja Jiménez tiene previsto entregar el centro del campo a Manu Rodriguez y Justin Smith.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
- Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
- Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
- Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
- Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
- Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
- Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón