Brian Oliván, seria duda para el partido del Sporting de Gijón en Córdoba

Contratiempo para Borja Jiménez. Brian Oliván, lateral izquierdo del Real Sporting de Gijón, es seria duda para el partido de este domingo (14:00 horas) ante el Córdoba CF en El Arcángel. El futbolista presenta problemas físicos que no parecen graves, pero que podrían impedirle competir en este encuentro. Oliván no se ha ejercitado este jueves junto al resto de compañeros. El partido se observa a nivel interno como importante para apurar las opciones de play-off del conjunto gijonés. Con Oliván casi descartado para el encuentro, Diego Sánchez apunta a ser el dueño del lateral izquierdo defensivo. Pablo García es otra opción para competir como defensa zurdo, aunque todos los focos apuntan a Diego Sánchez. El zaguero avilesino regresará al lateral zurdo por necesidad. Andrés Cuenca y Pablo Vázquez apuntan a repetir como pareja de centrales tras cuajar una notable actuación en el último compromiso de Liga en El Molinón ante el Cádiz. Andrés Cuenca será, por lo tanto, titular en su regreso a Córdoba, donde compitió siendo un crío en las categorías benjamín y alevín antes de firmar por el Sevilla.

Por su parte, Álex Corredera también será baja al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras alcanzar las diez tarjetas amarillas. La baja de Corredera es sensible, porque priva al equipo de su jugador más fiable en una medular coja por la lesión de Nacho Martín. En ese sentido, Borja Jiménez tiene previsto entregar el centro del campo a Manu Rodriguez y Justin Smith.