Dubasin, sobre su futuro en el Sporting: "Ahora mismo tengo contrato y estoy muy feliz aquí"

El delantero del Real Sporting de Gijón, Jonathan Dubasin, compareció en rueda de prensa en Escuela de Fútbol de Mareo tras el entrenamiento del conjunto rojiblanco, donde lanzó un mensaje de fe en el equipo pese a la falta de resultados y apeló a la ambición en este tramo final, con el objetivo de apurar las opciones mientras “las matemáticas no digan lo contrario”.

Confianza en el equipo pese a los resultados. “El grupo está animado y tiene mucha confianza en lo que hacemos cada semana. No se nos dan los resultados muchas veces, pero estamos en un buen momento de juego. Tenemos que seguir creyendo mientras las matemáticas no digan lo contrario. Tenemos que ir a Córdoba a por los tres puntos para seguir teniendo una oportunidad de estar ahí”

Estado físico y mental del vestuario. “Físicamente y mentalmente me encuentro muy bien. Estamos haciendo semanas muy buenas de trabajo y recuperación. Eso no tiene que ser un problema de cara al final de temporada. Hay más compañeros y hay que tener confianza en ellos”

Mejora en ataque y automatismos. “Tenemos algo muy fuerte como equipo y es que en transiciones nos encontramos muy cómodos, somos jugadores muy rápidos en ataque y el hecho de tener ahora más automatismos con balón nos hace ser más completos y tener más opciones de gol, y eso es muy bueno para todos”

Creer pese a la dificultad. “Tenemos que tener en mente que todavía hay posibilidades. La motivación ahora tiene que ser mayor. Si hay un 1% de posibilidades, todavía tiene más mérito. Si lo hacemos ahora es muy complicado, pero lo podemos hacer y esa motivación la tenemos que sacar de dentro”

Asignatura pendiente fuera de casa. “No tenemos en la cabeza que ganemos en casa y no fuera. En casa se nota mucho más, pero creo que el equipo muchas veces ha tenido mejor juego que resultado. Quedan cuatro partidos fuera y si no ganamos fuera desde enero, tocará hacerlo ahora. Toca confiar hasta el final”

Prioridad del colectivo sobre lo individual. “Lo digo siempre: tenemos un objetivo más grande que lo personal. Pienso más en lo que podemos hacer como grupo que a nivel individual. Un delantero vive del gol y estaba más contento y con más confianza cuando marcaba o asistía. Eso ayuda, pero no es algo que me marque como objetivo”

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Futuro en el aire, pero centrado en el presente. “Ahora mismo tengo contrato con el Sporting, estoy muy feliz aquí y creo que no vale la pena pensar en nada más. Quedan seis partidos, a darlo todo y a partir de ahí se verá qué puede pasar en el futuro. Mientras esté aquí lo daré todo”